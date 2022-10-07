АвтоВАЗ окончательно отказался от роботизированной коробки

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Что делать, чтобы роботизированная коробка передач не ломалась
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Дмитрий Елизаров
АвтоВАЗ не будет оснащать свои автомобили роботизированной коробкой АМТ даже при полном восстановлении производства. Об этом пишет «Лада.Онлайн» со ссылкой на заявление представителей предприятия.
Появление «двухпедальных» Lada, судя по всему — дело далёкого будущего. Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов оценивал разработку собственной автоматической коробки в 30 миллиардов рублей и несколько лет. Однако сообщалось также, что в Тольятти рассматривают альтернативные возможности — например, адаптацию для Lada «автоматов» китайского происхождения.