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АвтоВАЗ окончательно отказался от роботизированной коробки
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Дмитрий Елизаров

АвтоВАЗ не будет оснащать свои автомобили роботизированной коробкой АМТ даже при полном восстановлении производства. Об этом пишет «Лада.Онлайн» со ссылкой на заявление представителей предприятия.

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  • АМТ, или автоматизированная механическая трансмиссия — это «робот» с одним сцеплением. Саму коробку разработали на АвтоВАЗе в содружестве с немецкими инженерами: в ней используется электромеханический актуатор производства компании ZF.
  • Издание предполагает, что на решение отказаться от этой трансмиссии повлияли несколько факторов: во-первых, сложности с поставками компонентов из Европы, во-вторых — отсутствие спроса на автомобили с такой коробкой. На Lada с АМТ по данным издания приходилось не более 10% продаж. При этом ещё в начале лета сообщалось о планах завода найти альтернативных поставщиков для сборки «робота»: судя по всему, сделать этого не удалось.
  • Коробка АМТ появилась в ассортименте АвтоВАЗа в 2014 году. Однако в последние годы завод последовательно от неё избавлялся: с 2019 года «роботом» перестали комплектовать семейства Vesta, Xray и часть моделей Granta. До остановки конвейеров в нынешнем году такая коробка предлагалась только для Granta Cross, но сейчас эта модель выпускается исключительно с «механикой».

Появление «двухпедальных» Lada, судя по всему — дело далёкого будущего. Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов оценивал разработку собственной автоматической коробки в 30 миллиардов рублей и несколько лет. Однако сообщалось также, что в Тольятти рассматривают альтернативные возможности — например, адаптацию для Lada «автоматов» китайского происхождения.

Нужен Ладам «автомат»?

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