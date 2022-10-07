АвтоВАЗ окончательно отказался от роботизированной коробки

Коробка АМТ появилась в ассортименте АвтоВАЗа в 2014 году. Однако в последние годы завод последовательно от неё избавлялся: с 2019 года «роботом» перестали комплектовать семейства Vesta, Xray и часть моделей Granta. До остановки конвейеров в нынешнем году такая коробка предлагалась только для Granta Cross, но сейчас эта модель выпускается исключительно с «механикой».

Появление «двухпедальных» Lada, судя по всему — дело далёкого будущего. Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов оценивал разработку собственной автоматической коробки в 30 миллиардов рублей и несколько лет. Однако сообщалось также, что в Тольятти рассматривают альтернативные возможности — например, адаптацию для Lada «автоматов» китайского происхождения.