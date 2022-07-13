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АвтоВАЗ официально возобновил сборку Lada Niva Legend

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Дмитрий Елизаров

АвтоВАЗ объявил о перезапуске производства внедорожника Lada Niva Legend. Как минимум первое время выпускаться модель будет только в трёхдверном кузове и только в одной «импортозамещённой» комплектации Classic'22. В целом она совпадает с аналогичной комплектацией антикризисной Lada Granta, но Niva Legend получила ряд технических отличий.

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  • Как и в случае с Lada Granta, в описании Niva Legend Classic'22 не упоминаются «ЭРА-ГЛОНАСС», система АБС и подушка безопасности: на внедорожник устанавливалась только одна, встроенная в водительское сиденье. При этом трёхдверку укомплектуют дневными ходовыми огнями, электростеклоподъёмниками и бортовым компьютером.
  • Niva Legend получит и аудиоподготовку, но в отличие от Гранты динамиков будет только два — в передних дверях. Внедорожник оснастят самыми крупными среди «импортозамещённых» моделей колёсными дисками, штампованными на 16 дюймов. Наконец, Niva Legend получит гидроусилитель руля, тогда как Granta комплектуется электроусилителем.
  • Каким именно двигателем оснащается Niva Legend в комплектации Classic'22, не уточняется. Вероятнее всего, это прежний атмосферный агрегат объёмом 1,7 литра, развивающий 83 л.с. Работает он в паре с пятиступенчатой «механикой» и системой полного привода с понижающим рядом и блокировкой межосевого дифференциала.
  • Глава предприятия Максим Соколов назвал перезапуск производства внедорожника «настоящей победой всей команды АвтоВАЗа» и пообещал, что в дилерских центрах «антикризисные» Niva Legend появятся уже на этой неделе. При этом цену на внедорожник завод намерен обнародовать позднее. Сейчас Niva Legend Classic стоит минимум 818 900 рублей.

Накануне АвтоВАЗ объявил о старте сборки Lada Granta в исполнении Cross. Вседорожный универсал стоит минимум 739 900 рублей — это примерно на 40 тысяч дороже стандартной Гранты в этом кузове.

Ждали появления антикризисной «Нивы»?

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