АвтоВАЗ официально возобновил сборку Lada Niva Legend

АвтоВАЗ объявил о перезапуске производства внедорожника Lada Niva Legend. Как минимум первое время выпускаться модель будет только в трёхдверном кузове и только в одной «импортозамещённой» комплектации Classic'22. В целом она совпадает с аналогичной комплектацией антикризисной Lada Granta, но Niva Legend получила ряд технических отличий.