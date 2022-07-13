АвтоВАЗ официально возобновил сборку Lada Niva Legend

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Я — легенда. Все плюсы и минусы Lada Niva Legend: подробный тест
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Дмитрий Елизаров
АвтоВАЗ объявил о перезапуске производства внедорожника Lada Niva Legend. Как минимум первое время выпускаться модель будет только в трёхдверном кузове и только в одной «импортозамещённой» комплектации Classic'22. В целом она совпадает с аналогичной комплектацией антикризисной Lada Granta, но Niva Legend получила ряд технических отличий.
Накануне АвтоВАЗ объявил о старте сборки Lada Granta в исполнении Cross. Вседорожный универсал стоит минимум 739 900 рублей — это примерно на 40 тысяч дороже стандартной Гранты в этом кузове.