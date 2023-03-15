АвтоВАЗ объявил о запуске собственной программы утилизации — по ней дадут скидку на новую Ладу

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Компания АвтоВАЗ в среду объявила о запуске собственной программы утилизации. Как сообщил автопроизводитель, при условии сдачи старого автомобиля в утиль программа позволит сэкономить до 80 тысяч рублей при покупке новой Lada Granta. Также уточняется, что акция является временной и действовать будет до 31 марта 2023 года.
В начале февраля стало известно о планах правительства возобновить программу утилизации старых автомобилей на федеральном уровне. Минпромторг уже получил поручение первого вице-премьера Андрея Белоусова о проработке этого вопроса, однако сроки предоставления предложений не раскрываются.