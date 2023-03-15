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Озвучены детали комплектаций экстремальной Lada Niva Bronto

АвтоВАЗ объявил о запуске собственной программы утилизации — по ней дадут скидку на новую Ладу

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Александр Шохинов

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Компания АвтоВАЗ в среду объявила о запуске собственной программы утилизации. Как сообщил автопроизводитель, при условии сдачи старого автомобиля в утиль программа позволит сэкономить до 80 тысяч рублей при покупке новой Lada Granta. Также уточняется, что акция является временной и действовать будет до 31 марта 2023 года.

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  • Дилеры Lada будут принимать автомобили не моложе 8 лет и только при условии, что они находятся в собственности не менее года. Кроме того, у машины должны быть на месте основные элементы, которые обеспечивают передвижение: кузов, двигатель, колёса, органы управления.
  • При сдаче старой машины для дальнейшей утилизации покупатели смогут получить скидку в размере 70 тысяч рублей на покупку Lada Granta 2023 года выпуска и 80 тысяч — на ту же модель 2022 года.

В начале февраля стало известно о планах правительства возобновить программу утилизации старых автомобилей на федеральном уровне. Минпромторг уже получил поручение первого вице-премьера Андрея Белоусова о проработке этого вопроса, однако сроки предоставления предложений не раскрываются.

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