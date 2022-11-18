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На АвтоВАЗе в Тольятти собрали первую Lada Vesta NG
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Дмитрий Елизаров

АвтоВАЗ официально сообщил о завершении сборки первого экземпляра обновлённой Lada Vesta, производство которой переносится в Тольятти. В продажу этот автомобиль не попадёт: он считается тестовым. Согласно недавнему заявлению главы АвтоВАЗа Максима Соколова, сборка товарных экземпляров Весты будет запущена не ранее весны 2023 года.

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  • Сборка первого автомобиля стала одним из этапов подготовки тольяттинской площадки к массовому выпуску модели. На первом экземпляре работники завода проверяли корректность работы перевезённого из Ижевска оборудования и степень готовности технологических процессов.
  • В дальнейшем первая тестовая Веста будет использоваться для обучения персонала.
  • Инсайдеры сообщали о начале сборки первого экземпляра модели ещё в конце октября. Сейчас, по их данным, через тестовую линию прошли уже четыре кузова Весты, включая седаны и универсалы, при этом не все автомобили покинули конвейер своим ходом.

В ближайшие месяцы в Тольятти продолжат настраивать сборочную линию, а также отлаживать производственные и логистические процессы. Глава предприятия Максим Соколов на днях подтверждал планы по запуску полноценной сборки Весты весной 2023 года, но как минимум в течение всего следующего года модель будет выпускаться только с механической коробкой передач.

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