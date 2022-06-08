АвтоВАЗ рассекретил комплектацию «импортозамещённой» Lada Granta

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Не только Lada Granta: список российских автомобилей, которые получат упрощённые версии
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Дмитрий Елизаров
АвтоВАЗ официально объявил о запуске производства упрощённой версии Lada Granta, которая получила наименование Classic’22 — чтобы дистанцировать новинку от уже имеющейся в линейке Granta Classic. Такая Гранта сохранит, к примеру, электроусилитель руля и электростеклоподъёмники передних дверей. Цены на новую версию производитель обещает объявить позднее, но уже заявлено, что «импортозамещённая» версия Гранты станет самым доступным новым автомобилем в России.
Lada Granta Classic'22 будет выпускаться в кузовах седан, лифтбек и универсал, а также в «подогретой» версии Drive Active — её собирают на предприятии Lada Sport. Дата старта продаж новинки пока не названа.