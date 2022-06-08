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АвтоВАЗ рассекретил комплектацию «импортозамещённой» Lada Granta

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Дмитрий Елизаров

АвтоВАЗ официально объявил о запуске производства упрощённой версии Lada Granta, которая получила наименование Classic’22 — чтобы дистанцировать новинку от уже имеющейся в линейке Granta Classic. Такая Гранта сохранит, к примеру, электроусилитель руля и электростеклоподъёмники передних дверей. Цены на новую версию производитель обещает объявить позднее, но уже заявлено, что «импортозамещённая» версия Гранты станет самым доступным новым автомобилем в России.

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  • АвтоВАЗ подчёркивает, что новая комплектация разработана, чтобы исключить влияние на производство дефицита импортируемых компонентов.
  • Упрощённая Lada Granta Classic'22 получит 14-дюймовые штампованные диски с возможностью их замены на 15-дюймовые легкосплавные за доплату. Кроме того, кузов Гранты будут отличать окрашенные молдинги дверей.
  • Из оборудования, повышающего комфорт эксплуатации, АвтоВАЗ упоминает электрозеркала с подогревом, центральный замок и бортовой компьютер. Кондиционер в списке отсутствует, а из медиакомпонентов появится только аудиоподготовка на 4 динамика.
  • При этом официально на АвтоВАЗе не уточняют, каких опций такая Гранта будет лишена: ранее сообщалось, что модель избавят, к примеру, от АБС и прочих стабилизирующих систем, а также от «тревожной кнопки».
  • Антикризисная Lada Granta получит безальтернативный 90-сильный двигатель объёмом 1,6 литра в сочетании с механической коробкой. Понижение его экологического класса на АвтоВАЗе официально не подтверждают. Тем не менее, по данным Журнала Авто.ру, его уменьшат до «Евро-2»

Lada Granta Classic'22 будет выпускаться в кузовах седан, лифтбек и универсал, а также в «подогретой» версии Drive Active — её собирают на предприятии Lada Sport. Дата старта продаж новинки пока не названа.

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