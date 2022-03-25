На АвтоВАЗе появится единое автосборочное производство

На заводе АвтоВАЗ в Тольятти планируется создать единое автосборочное производство на базе трёх ныне действующих, сообщает «Интерфакс». Это поможет заводу оптимизировать рабочие процессы и сохранить объём выпуска машин.

Объединение упростит возможность «перекидывать» сотрудников на ту производ­ственную линию, которая в конкретный период будет укомплектована всеми необходимыми для выпуска запчастями.

Сейчас на территории АвтоВАЗа три производ­ственные линии, которые в настоящий момент простаивают: главный конвейер (B0), где собирают модели Lada Largus, Xray, Renault Sandero и Logan, цех «Калины» (N5) — сборка семейства Lada Granta, линия N3, которая находится недалеко от B0, здесь выпускаются Lada Niva Legend.

В настоящий момент полная занятость сохраняется для сотрудников ремонтных служб и инженерных центров, работающих над новыми проектами.

С 4 по 24 апреля все работники уйдут в корпоративный отпуск. Его перенесли с лета (июль–август), чтобы за это время запастись комплектующими и избежать вынужденного длительного простоя.

Летом все сотрудники площадок в Тольятти и Ижевске (где собираются Lada Vesta) будут работать по 4 дня в неделю. Вместе с этим АвтоВАЗ за счёт федерального бюджета организует для сотрудников временные и общественные работы, которые будут оплачиваться дополнительно. Предполагается, что зарплата за 40 часов таких работ в месяц составит 12 тысяч рублей.

Также известно, что сейчас автогигант активно ищет альтернативных поставщиков критически важных комплектующих. Конструкторское бюро и инженерный центр работают над возможностью внести изменения, которые позволят заместить недостающие детали или выпускать «упрощённые» версии моделей, чтобы меньше зависеть от поставок комплектующих из-за рубежа.