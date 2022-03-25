ГИБДД Москвы поймала более 6000 нетрезвых водителей с начала года

На АвтоВАЗе появится единое автосборочное производство

Новости

Дмитрий Савостьянчик

На заводе АвтоВАЗ в Тольятти планируется создать единое автосборочное производство на базе трёх ныне действующих, сообщает «Интерфакс». Это поможет заводу оптимизировать рабочие процессы и сохранить объём выпуска машин.

  • Объединение упростит возможность «перекидывать» сотрудников на ту производ­ственную линию, которая в конкретный период будет укомплектована всеми необходимыми для выпуска запчастями.
  • Сейчас на территории АвтоВАЗа три производ­ственные линии, которые в настоящий момент простаивают: главный конвейер (B0), где собирают модели Lada Largus, Xray, Renault Sandero и Logan, цех «Калины» (N5) — сборка семейства Lada Granta, линия N3, которая находится недалеко от B0, здесь выпускаются Lada Niva Legend. 
  • В настоящий момент полная занятость сохраняется для сотрудников ремонтных служб и инженерных центров, работающих над новыми проектами.
  • С 4 по 24 апреля все работники уйдут в корпоративный отпуск. Его перенесли с лета (июль–август), чтобы за это время запастись комплектующими и избежать вынужденного длительного простоя. 
  • Летом все сотрудники площадок в Тольятти и Ижевске (где собираются Lada Vesta) будут работать по 4 дня в неделю. Вместе с этим АвтоВАЗ за счёт федерального бюджета организует для сотрудников временные и общественные работы, которые будут оплачиваться дополнительно. Предполагается, что зарплата за 40 часов таких работ в месяц составит 12 тысяч рублей.

Также известно, что сейчас автогигант активно ищет альтернативных поставщиков критически важных комплектующих. Конструкторское бюро и инженерный центр работают над возможностью внести изменения, которые позволят заместить недостающие детали или выпускать «упрощённые» версии моделей, чтобы меньше зависеть от поставок комплектующих из-за рубежа.

Купили бы «упрощённую» Lada?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашениеМодели автомобилей по названиям
Все модели автомобилей по году: A - CВсе модели автомобилей по году: C - HВсе модели автомобилей по году: H - MВсе модели автомобилей по году: M - NВсе модели автомобилей по году: N - SВсе модели автомобилей по году: S - ZВсе модели автомобилей по году: А - У
Технические характеристики автомобилей: A - CТехнические характеристики автомобилей: C - HТехнические характеристики автомобилей: H - MТехнические характеристики автомобилей: M - PТехнические характеристики автомобилей: P - TТехнические характеристики автомобилей: T - Я
Все модели автомобилейВсе модели автомобилей: поколение и кузов: A - OВсе модели автомобилей: поколение и кузов: O - Я