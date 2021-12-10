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АвтоВАЗ не выпустил 100 тысяч автомобилей с начала года. Причина известна

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Валерий Карташов

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За 11 месяцев 2021 года с конвейера Волжского автозавода не сошло около 100 тысяч автомобилей. Всему виной еженедель­ные простои из-за дефицита электро­компонентов. Как сообщает паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте», вышеуказанный объём сопоставим практически с трёхмесячным показателем продаж марки Lada.

  • Значительная доля потерь по сборке приходится на второе полугодие. Так, с июня по сентябрь недовыпуск оценивается примерно в 60 тысяч машин, а в ноябре отставание от плана составляло 8,5 тысяч автомобилей.
  • В невыполнении производственного плана АвтоВАЗом в прошлом месяце больше всего пострадала Lada Granta — свыше 7 тысяч недособранных машин. Семейство Lada Niva потеряло 800 машин. Lada Xray и Largus, Renault Logan и Sandero недосчитались 680 экземпляров.
  • Дилеры Lada в ноябре текущего года реализовали в России 26 373 автомобиля бренда. Это на 30,7% меньше показателя в аналогичном периоде 2020 года. По итогам 11 месяцев 2021‑го продажи Lada составили 320 795 машин (плюс 6%).
  • По прогнозам экспертов, дефицит новых легковых автомобилей в России сохранится как минимум до весны 2022 года. Данную ситуацию связывают с недовыпуском машин на фоне кризиса электронных компонентов.

Несмотря на нехватку комплектующих, у фургона Lada Largus появилась новая опция. Речь идёт о камере заднего вида, которая стала частью мульти­медийных опциональных пакетов. Она доступна исключи­тельно за доплату в комплектации Comfort.

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