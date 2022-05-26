АвтоВАЗ не возобновит производство в начале июня

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Дмитрий Елизаров
АвтоВАЗ продляет режим простоя ещё на неделю: об этом свидетельствует приказ по предприятию, копия которого опубликована в сообществе «Нетипичный АвтоВАЗ» во «Вконтакте». Простой продлится до 3 июня. Таким образом, ближайший день, когда завод сможет приступить к сборке автомобилей, — понедельник, 6 июня.
Ранее сообщалось, что после перезапуска производства АвтоВАЗ должен освоить сборку «антикризисных» версий своих моделей, которые также называют «упрощёнными». Они будут лишены большинства электронных деталей и, соответственно, ряда современных функций. У дилеров такие автомобили должны появиться в течение лета.