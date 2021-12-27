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АвтоВАЗ не выполнил план по выпуску автомобилей из-за метели

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Дмитрий Елизаров

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В прошедшие выходные в Тольятти планировали собрать 1200 автомобилей на всех трёх линиях конвейеров. Однако, как пишет сообщество «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте», удалось выпустить примерно в полтора раза меньше машин. Из-за метели на завод не смогли доставить нужное количество комплектующих.

  • В минувшее воскресенье на заводе был объявлен вынужденный простой для линий, на которых собирают автомобили на платформе B0 (Lada Largus и Xray, Renault Logan и Sandero), а также внедорожники семейства Lada Niva.
  • По данным сообщества, грузовики, которые должны были доставить на завод требуемые для производства комплектующие, не смогли добраться до цели.
  • По схожей причине — отсутствие комплектующих из-за сломавшегося по пути в Тольятти грузовика — линию B0 завод останавливал 16 декабря. Сообщество уточняет, что сейчас на АвтоВАЗе внедряется новая логистическая система, которая предполагает минимизацию складских запасов комплектующих для производства: детали поступают на конвейер прямо «с колёс», поэтому работоспособность конвейеров напрямую зависит от регулярности поставок.

Ранее сообщалось, что из-за дефицита деталей в целом за 11 месяцев нынешнего года в Тольятти недособрали около 100 тысяч автомобилей. Заводу не хватает главным образом электронных компонентов.

Доводилось застревать на машине в метель?

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