АвтоВАЗ не выполнил план по выпуску автомобилей из-за метели

В прошедшие выходные в Тольятти планировали собрать 1200 автомобилей на всех трёх линиях конвейеров. Однако, как пишет сообщество «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте», удалось выпустить примерно в полтора раза меньше машин. Из-за метели на завод не смогли доставить нужное количество комплектующих.

В минувшее воскресенье на заводе был объявлен вынужденный простой для линий, на которых собирают автомобили на платформе B0 (Lada Largus и Xray, Renault Logan и Sandero), а также внедорожники семейства Lada Niva.

По данным сообщества, грузовики, которые должны были доставить на завод требуемые для производства комплектующие, не смогли добраться до цели.

По схожей причине — отсутствие комплектующих из-за сломавшегося по пути в Тольятти грузовика — линию B0 завод останавливал 16 декабря. Сообщество уточняет, что сейчас на АвтоВАЗе внедряется новая логистическая система, которая предполагает минимизацию складских запасов комплектующих для производства: детали поступают на конвейер прямо «с колёс», поэтому работоспособность конвейеров напрямую зависит от регулярности поставок.

Ранее сообщалось, что из-за дефицита деталей в целом за 11 месяцев нынешнего года в Тольятти недособрали около 100 тысяч автомобилей. Заводу не хватает главным образом электронных компонентов.