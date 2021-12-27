АвтоВАЗ не выполнил план по выпуску автомобилей из-за метели

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В прошедшие выходные в Тольятти планировали собрать 1200 автомобилей на всех трёх линиях конвейеров. Однако, как пишет сообщество «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте», удалось выпустить примерно в полтора раза меньше машин. Из-за метели на завод не смогли доставить нужное количество комплектующих.
Ранее сообщалось, что из-за дефицита деталей в целом за 11 месяцев нынешнего года в Тольятти недособрали около 100 тысяч автомобилей. Заводу не хватает главным образом электронных компонентов.