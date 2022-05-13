АвтоВАЗ не будет работать до 23 мая

На АвтоВАЗе объявлен режим простоя. Как пишут в сообществе «Профсоюзная организация АвтоВАЗа» во «ВКонтакте», завод не будет работать в период с 16 по 20 мая, то есть следующую рабочую неделю. С учётом выходных ближайший день, когда АвтоВАЗ сможет приступить к сборке автомобилей, — понедельник, 23 мая.