АвтоВАЗ не будет работать до 23 мая

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Дмитрий Елизаров
На АвтоВАЗе объявлен режим простоя. Как пишут в сообществе «Профсоюзная организация АвтоВАЗа» во «ВКонтакте», завод не будет работать в период с 16 по 20 мая, то есть следующую рабочую неделю. С учётом выходных ближайший день, когда АвтоВАЗ сможет приступить к сборке автомобилей, — понедельник, 23 мая.
Кроме того, ради помощи сотрудникам на АвтоВАЗе на месяц раньше срока повысили зарплаты. На калининградском «Автоторе», где сборка автомобилей также остановлена, выбрали другой способ поддержки. Завод объявил о бесплатной раздаче своим сотрудникам земельных участков для ведения садоводства.