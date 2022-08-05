АвтоВАЗ назвал примерные сроки появления Lada Granta с подушками безопасности

Вероятнее всего, подушки в силу ограниченности запасов будут устанавливаться либо как дополнительная опция, либо лишь на избранные комплектации Гранты. Параллельно на АвтоВАЗе продолжат выпускать так называемые упрощённые модификации этой модели без АБС несмотря на более ранние сообщения о начале поставок этих блоков в Тольятти из Китая.