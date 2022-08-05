АвтоВАЗ назвал примерные сроки появления Lada Granta с подушками безопасности

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Дмитрий Елизаров
АвтоВАЗ в скором времени возобновит оснащение Lada Granta подушками безопасности. Как заявили Журналу Авто.ру на предприятии, заводу удалось найти поставщика требуемых компонентов. Предполагается, что к производству таких автомобилей в Тольятти приступят уже в августе.
В начале августа стало известно, что попытки установить на опытные Lada Largus блок АБС китайской компании Trinova привели к его некорректной работе. Сбои наблюдались при резком торможении. Сейчас на АвтоВАЗе заняты поиском неполадок и методов их устранения. Не исключено, после решения проблемы АБС вернут и на Lada Granta.