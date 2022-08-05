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АвтоВАЗ назвал примерные сроки появления Lada Granta с подушками безопасности

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Дмитрий Елизаров

АвтоВАЗ в скором времени возобновит оснащение Lada Granta подушками безопасности. Как заявили Журналу Авто.ру на предприятии, заводу удалось найти поставщика требуемых компонентов. Предполагается, что к производству таких автомобилей в Тольятти приступят уже в августе.

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  • Глава АвтоВАЗа Максим Соколов подтвердил, что предприятию удалось наладить контакты с поставщиком, у которого обнаружились запасы нужных комплектующих. Будут ли налажены бесперебойные поставки модулей подушек, не уточняется.
  • Вероятнее всего, подушки в силу ограниченности запасов будут устанавливаться либо как дополнительная опция, либо лишь на избранные комплектации Гранты. Параллельно на АвтоВАЗе продолжат выпускать так называемые упрощённые модификации этой модели без АБС несмотря на более ранние сообщения о начале поставок этих блоков в Тольятти из Китая.

В начале августа стало известно, что попытки установить на опытные Lada Largus блок АБС китайской компании Trinova привели к его некорректной работе. Сбои наблюдались при резком торможении. Сейчас на АвтоВАЗе заняты поиском неполадок и методов их устранения. Не исключено, после решения проблемы АБС вернут и на Lada Granta.

Согласитесь переплатить за подушки безопасности?

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