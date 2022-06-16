АвтоВАЗ назвал цену и запустил продажи «антикризисной» Lada Granta

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Не только Lada Granta: список российских автомобилей, которые получат упрощённые версии
Сборку «антикризисной» Lada Granta показали на видео
Дмитрий Елизаров
АвтоВАЗ официально объявил о старте продаж «антикризисной» Lada Granta Classic'22. Базовая комплектация модели оценена в 658 300 рублей с учётом скидок — например, по системе Trade-In завод предоставляет скидку в 20 тысяч рублей. Утверждается, что упрощённая Гранта стоит на 103 200 рублей дешевле традиционной модели в докризисной комплектации Classic.
Пока АвтоВАЗ собирает только одну модель, сроки расширения линейки не названы. Ранее сообщалось, что в течение лета к «антикризисной» Lada Granta может присоединиться аналогичный вариант исполнения внедорожника Lada Niva.