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АвтоВАЗ нашёл способ вернуться к бесперебойной работе конвейеров

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Дмитрий Елизаров

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Тольяттинский автогигант нашёл альтернативные каналы поставок микроэлектронных компонентов для сборки автомобилей. Об этом пишут в сообществе «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте» со ссылкой на заявления, прозвучавшие на отчётных конференциях по выполнению коллективного договора. Ожидается, что это позволит заводу вернуться к бесперебойной работе конвейеров.

  • Сейчас основным поставщиком электронных блоков и датчиков на конвейеры АвтоВАЗа выступает компания Bosch в лице самарского филиала. С кем именно удалось договориться заводу, пока не уточняется. В сообществе отмечают, что 4 марта пройдёт итоговая общезаводская конференция, на которой, возможно, будут объявлены дополнительные подробности.
  • Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ рассчитывает прекратить периодически приостанавливать конвейеры к маю нынешнего года. Кроме того, руководство предприятия не исключает введения субботних смен ради ликвидации накопившегося дефицита. Сейчас сборка автомобилей на АвтоВАЗе регулярно приостанавливается по причине нехватки микрочипов.
  • В сообществе Avtograd News уточняют, что сейчас с будущими поставщиками проводят комплекс подготовительных мероприятий для заключения договоров о поставках. Этот процесс займёт около двух месяцев — соответственно, поставки микроэлектроники от нового производителя должны начаться как раз к маю.

Ещё одно возможное нововведение нынешнего года на конвейерах АвтоВАЗа — коленвалы российского производства для моторов Lada. Воронежский завод завод «Тяжмехпресс» сообщал о планах по локализации выпуска этих компонентов в рамках совместного производства с французскими партнёрами.

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