АвтоВАЗ нашёл способ вернуться к бесперебойной работе конвейеров

Тольяттинский автогигант
нашёл альтернативные каналы поставок микроэлектронных компонентов для сборки
автомобилей. Об этом пишут в сообществе «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте» со
ссылкой на заявления, прозвучавшие на отчётных конференциях по выполнению
коллективного договора. Ожидается, что это позволит заводу вернуться к
бесперебойной работе конвейеров.
- Сейчас основным
поставщиком электронных блоков и датчиков на конвейеры АвтоВАЗа выступает
компания Bosch в лице самарского филиала. С кем именно удалось договориться
заводу, пока не уточняется. В сообществе отмечают, что 4 марта пройдёт итоговая
общезаводская конференция, на которой, возможно, будут объявлены дополнительные
подробности.
- Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ рассчитывает прекратить периодически приостанавливать
конвейеры к маю нынешнего года. Кроме
того, руководство предприятия не исключает введения субботних смен ради
ликвидации накопившегося дефицита. Сейчас сборка автомобилей на АвтоВАЗе
регулярно приостанавливается по причине нехватки микрочипов.
- В сообществе Avtograd News уточняют, что сейчас с будущими поставщиками
проводят комплекс подготовительных мероприятий для заключения договоров о
поставках. Этот процесс займёт около двух месяцев — соответственно, поставки
микроэлектроники от нового производителя должны начаться как раз к маю.
Ещё одно возможное нововведение
нынешнего года на конвейерах АвтоВАЗа — коленвалы российского производства для
моторов Lada. Воронежский завод завод «Тяжмехпресс» сообщал о планах по
локализации выпуска этих компонентов в рамках совместного производства с
французскими партнёрами.