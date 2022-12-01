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АвтоВАЗ заявил о планах занять половину российского авторынка в 2023 году
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Александр Шохинов

По мнению президента АвтоВАЗа Максима Соколова, в 2023 году на территории России будет реализовано около 800 тысяч новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей. При этом, как сообщает «РИА Новости», отечественный производитель рассчитывает занять до половины рынка.

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  • «Если рынок будет, условно говоря, даже не в пессимистичных, а в базовых вариантах 800 тысяч, а мы планируем производство 400 тысяч, то нетрудно поделить эти цифры и сопоставить их, определив примерные параметры этой доли в 50%», — пояснил топ-менеджер в кулуарах форума «Российский промышленник».
  • Впрочем, эксперты предполагают, что оценка в 800 тысяч реализованных автомобилей на российском рынке в 2023 году — слишком оптимистичная.
  • По информации Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в прошлом году россияне купили 1,6 миллиона легковых и лёгких коммерческих автомобилей, в то время как за первые 10 месяцев 2022 года — чуть больше 500 тысяч. Это на 60,8% меньше, чем в январе-октябре 2021-го.
  • Также в будущем году АвтоВАЗ намерен экспортировать в Белоруссию, Казахстан и другие страны СНГ порядка 20 тысяч автомобилей Lada. Кроме того, производитель готов возобновить поставки машинокомплектов для сборки машин на заводе «Сарыаркаавтопром» в Костанае.

По планам, в 2023 году на площадке АвтоВАЗа в Тольятти начнётся выпуск машин флагманского семейства Lada Vesta, а также будет перезапущено производство автомобилей Lada Largus.

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