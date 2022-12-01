АвтоВАЗ заявил о планах занять половину российского авторынка в 2023 году

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Александр Шохинов
По мнению президента АвтоВАЗа Максима Соколова, в 2023 году на территории России будет реализовано около 800 тысяч новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей. При этом, как сообщает «РИА Новости», отечественный производитель рассчитывает занять до половины рынка.
По планам, в 2023 году на площадке АвтоВАЗа в Тольятти начнётся выпуск машин флагманского семейства Lada Vesta, а также будет перезапущено производство автомобилей Lada Largus.