АвтоВАЗ заявил о планах занять половину российского авторынка в 2023 году

По мнению президента АвтоВАЗа Максима Соколова, в 2023 году на территории России будет реализовано около 800 тысяч новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей. При этом, как сообщает «РИА Новости», отечественный производитель рассчитывает занять до половины рынка.