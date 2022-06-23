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АвтоВАЗ намерен выпустить 500 000 машин в следующем году

Новости

Кирилл Малышев

Волжский автозавод собирается выпустить в 2023 году около полумиллиона автомобилей. Производитель отправил соответствующие уведомления своим поставщикам, пишут «Ведомости» со ссылкой на главу правительства Ульяновской области Владимира Разумкова. 

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  • «Мы услышали достаточно чёткий сигнал о том, что 2023 год — это производство 500 000 автомобилей. На сегодняшний день возобновлено производство традиционной платформы, поэтому те наши производители, которые работают с АвтоВАЗом, на сегодняшний день начинают также производство и поставку компонентов», — пояснил чиновник.
  • За прошлый год в России продали 350,7 тысячи Lada. По словам нового генерального директора АвтоВАЗа Максима Соколова, общий объём выпуска автомобилей заводом в 2021 году составил 430 тысяч штук. Он добавил, что стратегия предусматривает рост выпуска до 800 000 машин в год.

В этом месяце в Тольятти возобновили работу конвейера после длительного простоя. Пока освоена только одна модель — упрощённая Лада Гранта. Её стоимость начинается с 678 300 рублей. На очереди стоит упрощённая «Нива», а в июле возможно возвращение Ларгуса.

Купили бы себе упрощённую Ладу?

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