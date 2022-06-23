АвтоВАЗ намерен выпустить 500 000 машин в следующем году

«Мы услышали достаточно чёткий сигнал о том, что 2023 год — это производство 500 000 автомобилей. На сегодняшний день возобновлено производство традиционной платформы, поэтому те наши производители, которые работают с АвтоВАЗом, на сегодняшний день начинают также производство и поставку компонентов», — пояснил чиновник.