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АвтоВАЗ в 2023 году планирует отправить на экспорт 20 тысяч автомобилей
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Александр Шохинов

В 2023 году Волжский автозавод планирует начать поставки автомобилей Lada с минимальным количеством импортных деталей на экспорт. По словам главы АвтоВАЗа Максима Соколова, которые приводит «РИА Новости», в будущем году предприятие планирует экспортировать около 20 тысяч автомобилей.

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  • Топ-менеджер уточнил, что в течение года поставки российских автомобилей на рынки других стран не останавливались.
  • «Он идёт, но опять же из тех партий, которые были произведены еще, что называется, в прошлой жизни. То есть потихонечку там есть экспорт, эти партии производились и были зарезервированы, идёт распродажа склада. И даже, может быть, не с одного АвтоВАЗа, но и у дилеров или экспортеров, с которыми мы работаем», — отметил Максим Соколов.
  • Предполагается, что основными экспортными рынками станут Белоруссия и Казахстан, также не исключены поставки в другие страны СНГ. Одновременно глава автогиганта уточнил, что компания готова возобновить поставки машинокомплектов для производства машин Lada на заводе «Сарыаркаавтопром» в казахстанском Костанае.
  • «Это тоже одна из заслуг АвтоВАЗа в этом году то, что мы перезапустили завод совместными усилиями в Чеченской республике и сейчас готовы к перезапуску завода в Казахстане», — резюмировал Соколов.

Ранее в ноябре стало известно, что в 2023 году на заводе АвтоВАЗ в Тольятти будет возобновлён выпуск автомобилей семейства Lada Largus. Помимо этого, в Ижевске стартует производство полностью электрической модификации модели, которая будет известна под именем e-Largus. По словам президента компании, машины с электроприводом окажутся примерно на 20–30% дороже бензиновых аналогов.

Получится в АвтоВАЗа реализовать экспортный план?

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