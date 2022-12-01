АвтоВАЗ в 2023 году планирует отправить на экспорт 20 тысяч автомобилей

Предполагается, что основными экспортными рынками станут Белоруссия и Казахстан, также не исключены поставки в другие страны СНГ. Одновременно глава автогиганта уточнил, что компания готова возобновить поставки машинокомплектов для производства машин Lada на заводе «Сарыаркаавтопром» в казахстанском Костанае.

«Это тоже одна из заслуг АвтоВАЗа в этом году то, что мы перезапустили завод совместными усилиями в Чеченской республике и сейчас готовы к перезапуску завода в Казахстане», — резюмировал Соколов.

Ранее в ноябре стало известно, что в 2023 году на заводе АвтоВАЗ в Тольятти будет возобновлён выпуск автомобилей семейства Lada Largus. Помимо этого, в Ижевске стартует производство полностью электрической модификации модели, которая будет известна под именем e-Largus. По словам президента компании, машины с электроприводом окажутся примерно на 20–30% дороже бензиновых аналогов.