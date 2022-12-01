АвтоВАЗ в 2023 году планирует отправить на экспорт 20 тысяч автомобилей

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Александр Шохинов
В 2023 году Волжский автозавод планирует начать поставки автомобилей Lada с минимальным количеством импортных деталей на экспорт. По словам главы АвтоВАЗа Максима Соколова, которые приводит «РИА Новости», в будущем году предприятие планирует экспортировать около 20 тысяч автомобилей.
Ранее в ноябре стало известно, что в 2023 году на заводе АвтоВАЗ в Тольятти будет возобновлён выпуск автомобилей семейства Lada Largus. Помимо этого, в Ижевске стартует производство полностью электрической модификации модели, которая будет известна под именем e-Largus. По словам президента компании, машины с электроприводом окажутся примерно на 20–30% дороже бензиновых аналогов.