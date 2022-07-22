АвтоВАЗ скоро запустит продажи новых Lada Vesta, но их будет мало

В партии присутствуют Lada Vesta NG во всех типах кузова — это седан и

универсал в стандартном и кросс-исполнениях. Однако АвтоВАЗ не будет продавать новинку в базовой и самой дорогой комплектациях, только

Comfort+ и Luxe. Таким образом, вероятнее всего, к дилерам не попадут автомобили с одной из самых ожидаемых опций — мультимедийной системой с крупным вертикальным дисплеем.