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АвтоВАЗ объявил о запуске онлайн-магазина по продаже новых машин
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Александр Шохинов

Компания АвтоВАЗ объявила о запуске фирменной онлайн-витрины новых автомобилей Lada, которые находятся в наличии в дилерских центрах марки. Нововведение позволяет подобрать реальные машины по заданным параметрам и зафиксированным у конкретного дилера ценам, а также забронировать их без внесения предоплаты.

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  • Витрина значительно упрощает процесс покупки нового автомобиля, а также позволяет сократить количество поездок в дилерский центр до одного визита. Все процессы, связанные с выбором нужной модели, комплектации и дополнительного оборудования, происходят удалённо.
  • Сотрудники шоурумов по всей России самостоятельно вносят в систему все доступные для покупки автомобили с полным описанием их оснащения, установленного дополнительного оборудования и стоимостью. Покупателю достаточно ознакомиться с предложением и, если этот вариант подходит, забронировать транспортное средство.
  • Для брони не нужно вносить предоплату, также не требуется наличия одобренного кредитного предложения. При желании, клиент может выбрать аксессуары и допоборудование, а также применить к заказу скидки и спецпредложения.
  • При покупке в трейд-ин сервис предлагает провести предварительную оценку заданного автомобиля. В отдельном поле необходимо поставить отметку о желании воспользоваться кредитом.
  • Следующий этап включает в себя согласование заказа с менеджером, после чего нужно оплатить покупку. Оплата выбранного автомобиля может быть полностью или частично проведена онлайн.
  • После завершения сделки можно отправляться в дилерский центр для получения машины.
  • На данный момент на платформе выставлено около 1000 предложений со всех регионов страны. Отдельно Lada отмечает, что госпрограмма льготного автокредитования распространяется и на технику, которая была приобретена через онлайн-витрину.

Ранее сообщалось, что в скором времени АвтоВАЗ может отказаться от традиционных автоматических трансмиссий в пользу вариатора или «робота» китайского производства. Правда, сам производитель информацию не подтвердил.

Готовы купить Lada онлайн?

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