АвтоВАЗ объявил о запуске онлайн-магазина по продаже новых машин

Компания АвтоВАЗ объявила о запуске фирменной онлайн-витрины новых автомобилей Lada, которые находятся в наличии в дилерских центрах марки. Нововведение позволяет подобрать реальные машины по заданным параметрам и зафиксированным у конкретного дилера ценам, а также забронировать их без внесения предоплаты.