АвтоВАЗ объявил о запуске онлайн-магазина по продаже новых машин

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Александр Шохинов
Компания АвтоВАЗ объявила о запуске фирменной онлайн-витрины новых автомобилей Lada, которые находятся в наличии в дилерских центрах марки. Нововведение позволяет подобрать реальные машины по заданным параметрам и зафиксированным у конкретного дилера ценам, а также забронировать их без внесения предоплаты.
Ранее сообщалось, что в скором времени АвтоВАЗ может отказаться от традиционных автоматических трансмиссий в пользу вариатора или «робота» китайского производства. Правда, сам производитель информацию не подтвердил.