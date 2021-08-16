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АвтоВАЗ начинает работу после корпоративного отпуска с простоев
Новости

Дмитрий Елизаров

Тольяттинский автогигант выходит из корпоративного отпуска в понедельник, 16 августа, однако к работе приступят не все конвейеры. Как пишет паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте», некоторые сборочные линии простоят без движения ещё несколько дней.

  • Конвейер, на котором собирают автомобили на платформе B0 (Lada Largus и Xray, а также Renault Logan и Sandero), отправят в режим простоя на три дня — 16, 17 и 20 августа. Сборочно-кузовное произ­водство, занятое выпуском семейства Lada Granta, остановят на всю неделю — до 20 августа. Наконец, линия, с которой сходят внедорожники Lada Niva в версиях Travel и Legend, прекратит работу на один день — 20 августа.
  • Судя по тексту приказа, скан которого опубликован сообществом, перевод в режим простоя касается только производств, размещённых в Тольятти. Сборка Lada Vesta, которую выпускают в Ижевске, будет проходить в штатном режиме. При этом причина приостановки произ­водства в приказе не указывается.

АвтоВАЗ несколько раз останавливал конвейеры в июле нынешнего года. К примеру, Lada Granta по сути не выпускается уже почти месяц — с 22 июля, хотя её сборку задерживали и до этой даты. Ранее сообщалось, что завод столкнулся с нехваткой электронных комплектующих, которые поставляет на конвейеры одно из самарских предприятий.

А вам уже довелось столкнуться с дефицитом автомобилей?

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