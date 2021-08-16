АвтоВАЗ начинает работу после корпоративного отпуска с простоев

Тольяттинский автогигант выходит из корпоративного отпуска в понедельник, 16 августа, однако к работе приступят не все конвейеры. Как пишет паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте», некоторые сборочные линии простоят без движения ещё несколько дней.

Конвейер, на котором собирают автомобили на платформе B0 (Lada Largus и Xray, а также Renault Logan и Sandero), отправят в режим простоя на три дня — 16, 17 и 20 августа. Сборочно-кузовное произ­водство, занятое выпуском семейства Lada Granta, остановят на всю неделю — до 20 августа. Наконец, линия, с которой сходят внедорожники Lada Niva в версиях Travel и Legend, прекратит работу на один день — 20 августа.

Судя по тексту приказа, скан которого опубликован сообществом, перевод в режим простоя касается только производств, размещённых в Тольятти. Сборка Lada Vesta, которую выпускают в Ижевске, будет проходить в штатном режиме. При этом причина приостановки произ­водства в приказе не указывается.

АвтоВАЗ несколько раз останавливал конвейеры в июле нынешнего года. К примеру, Lada Granta по сути не выпускается уже почти месяц — с 22 июля, хотя её сборку задерживали и до этой даты. Ранее сообщалось, что завод столкнулся с нехваткой электронных комплектующих, которые поставляет на конвейеры одно из самарских предприятий.