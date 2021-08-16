АвтоВАЗ начинает работу после корпоративного отпуска с простоев

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Производство Lada Granta остановлено до середины августа
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Дмитрий Елизаров
Тольяттинский автогигант выходит из корпоративного отпуска в понедельник, 16 августа, однако к работе приступят не все конвейеры. Как пишет паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте», некоторые сборочные линии простоят без движения ещё несколько дней.
АвтоВАЗ несколько раз останавливал конвейеры в июле нынешнего года. К примеру, Lada Granta по сути не выпускается уже почти месяц — с 22 июля, хотя её сборку задерживали и до этой даты. Ранее сообщалось, что завод столкнулся с нехваткой электронных комплектующих, которые поставляет на конвейеры одно из самарских предприятий.