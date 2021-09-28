АвтоВАЗ начал выпускать Лады без «тревожной кнопки»

АвтоВАЗ перестал устанавливать на свои автомобили «тревожные кнопки» — блоки «ЭРА-ГЛОНАСС». Однако, как уточняют «Ведомости» со ссылкой на источники в дилерской среде, это временная мера, связанная с нехваткой электронных компонентов. Покупателям таких машин придётся в будущем обращаться к дилерам для дооснащения автомобилей.

Производитель уже обязал дилерские центры заключать с покупателями машин без «ЭРА-ГЛОНАСС» дополнительное соглашение, согласно которому автомобиль будет дооснащён электронным блоком в срок до середины 2022 года. Условие касается всех без исключения моделей Lada.

Особое разрешение выпускать на дороги автомобили без таких модулей ЕЭК выдала в конце августа. Связано оно с дефицитом электронных компонентов, по причине которого производители блоков «ЭРА-ГЛОНАСС» не могут обеспечить поставки на конвейеры в нужных объёмах. ЕЭК отдельно оговорила, что дооснастить некомплектные автомобили производители должны будут в срок до 30 июня.

Ранее поставки автомобилей в дилерскую сеть прекратил московский завод компании Renault. Собранные автомобили отправляются на склад, где ждут доукомплектования датчиками АБС. Проблема коснулась кроссоверов Duster, Kaptur и Arkana. В свою очередь, АвтоВАЗ неоднократно приостанавливал по той же причине свои тольяттинские конвейеры. По некоторым прогнозам, мировой кризис электронных компонентов может продлиться до 2023 года, а общие объёмы производства автомобилей на планете сократятся примерно на 20 миллионов машин.