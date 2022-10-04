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АвтоВАЗ начал выпуск Lada Granta без рулевого усилителя
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Дмитрий Елизаров

В Тольятти запустили сборку автомобилей Lada Granta в ещё более упрощённой версии, чем ранее — такие автомобили лишены электроусилителя рулевого управления. Об этом сообщают источники сообщества Avtograd News во «ВКонтакте».

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  • В течение октября АвтоВАЗ намерен собрать 2300 таких Lada Granta. Попадут ли они в открытую продажу, пока неизвестно.
  • По одной из версий, октябрьская партия может оказаться опытной, и после этого в Тольятти наладят массовый выпуск таких машин — если они будут продаваться на общих началах, то такая дополнительно упрощённая Lada Granta может оказаться самой доступной модификацией.
  • По другому предположению, АвтоВАЗ собирает партию Lada Granta без усилителей руля по заказу некоего корпоративного клиента. С какой целью Гранты лишены этого компонента, неясно.

С момента перезапуска производства импортозамещённой Lada Granta АвтоВАЗ движется в ином направлении — постоянно наращивая уровень оснащения модели. К примеру, с 16 июня, когда антикризисная версия Гранты появилась в продаже, её последовательно начали комплектовать кондиционером, блоком ЭРА-ГЛОНАСС и подушками безопасности. Кроме того, возобновлена сборка «подогретой» модификации Lada Granta Drive Active.

Купили бы автомобиль без рулевого усилителя?

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