АвтоВАЗ начал выпуск Lada Granta без рулевого усилителя

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Антикризисная Lada Granta: полный список изменений и первое знакомство
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Дмитрий Елизаров
В Тольятти запустили сборку автомобилей Lada Granta в ещё более упрощённой версии, чем ранее — такие автомобили лишены электроусилителя рулевого управления. Об этом сообщают источники сообщества Avtograd News во «ВКонтакте».
С момента перезапуска производства импортозамещённой Lada Granta АвтоВАЗ движется в ином направлении — постоянно наращивая уровень оснащения модели. К примеру, с 16 июня, когда антикризисная версия Гранты появилась в продаже, её последовательно начали комплектовать кондиционером, блоком ЭРА-ГЛОНАСС и подушками безопасности. Кроме того, возобновлена сборка «подогретой» модификации Lada Granta Drive Active.