АвтоВАЗ начал сворачивать производство через три дня после запуска

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Дмитрий Елизаров
АвтоВАЗ в среду приостановил в Тольятти производство внедорожника Lada Niva и кузовов для Lada Granta спустя три дня после возвращения из трёхнедельного корпоративного отпуска. Как сообщает паблик Avtograd News во «ВКонтакте», нынешний простой завода продлится минимум до 11 мая.
Завод по выпуску Lada Vesta в Ижевске также отправится в простой в последний рабочий день нынешней недели. Однако перезапуск местного конвейера может не состояться. Ранее сообщалось, что на фоне дефицита комплектующих АвтоВАЗ намеревается прекратить производство Весты до осени нынешнего года.