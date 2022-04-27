АвтоВАЗ начал сворачивать производство через три дня после запуска

Будет ли приостановлен на этой неделе конвейер по сборке автомобилей на платформе B0, пока неизвестно. Ранее сообщалось, что на этой линии планируется выпустить более 2,6 тысячи машин разных моделей.

Завод по выпуску Lada Vesta в Ижевске также отправится в простой в последний рабочий день нынешней недели. Однако перезапуск местного конвейера может не состояться. Ранее сообщалось, что на фоне дефицита комплектующих АвтоВАЗ намеревается прекратить производство Весты до осени нынешнего года.