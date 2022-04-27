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АвтоВАЗ начал сворачивать производство через три дня после запуска

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Дмитрий Елизаров

АвтоВАЗ в среду приостановил в Тольятти производство внедорожника Lada Niva и кузовов для Lada Granta спустя три дня после возвращения из трёхнедельного корпоративного отпуска. Как сообщает паблик Avtograd News во «ВКонтакте», нынешний простой завода продлится минимум до 11 мая.

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  • Приостановка конвейеров связана с предстоящими майскими праздниками и оставшейся частью корпоративного весеннего отпуска АвтоВАЗа, запланированного на период с 30 апреля по 10 мая.
  • Линия сборки Lada Niva будет окончательно очищена в ближайшую пятницу. Конвейер, где выпускают Lada Granta, освободят от ранее сваренных и окрашенных кузовов днём ранее. Персонал обеих производственных линий переведут на две трети заработной платы.


  • Будет ли приостановлен на этой неделе конвейер по сборке автомобилей на платформе B0, пока неизвестно. Ранее сообщалось, что на этой линии планируется выпустить более 2,6 тысячи машин разных моделей.

Завод по выпуску Lada Vesta в Ижевске также отправится в простой в последний рабочий день нынешней недели. Однако перезапуск местного конвейера может не состояться. Ранее сообщалось, что на фоне дефицита комплектующих АвтоВАЗ намеревается прекратить производство Весты до осени нынешнего года.

Как считаете, удастся АвтоВАЗу устоять в кризис?

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