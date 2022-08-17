АвтоВАЗ начал продажи коммерческих версий Lada Granta

Покупатели могут выбрать между машинами с открытым бортом, удлинённой платформой, изотермическим фургоном с холодильной установкой и без неё, а также фургоном объёмом от 3,5 до 3,9 кубических метров.

Под капотом автомобиля установлен 1,6-литровый двигатель мощностью 90 лошадиных сил. Пикап имеет полурамную конструкцию с задней рессорной подвеской и оборудован двухместной кабиной. В зависимости от версии грузоподъёмность машины составляет от 790 до 915 килограммов.

По умолчанию коммерческие Гранты оснащаются электроусилителем руля, передними электростеклоподъёмниками, бортовым компьютером и аудиоподготовкой. Кроме того, с 1 августа в перечень базовых опций седана, лифтбека и универсала Lada Granta вернулась тревожная кнопка ЭРА-ГЛОНАСС с механической активацией.

С 16 августа на заводе в Тольятти возобновилось производство автомобилей Lada Granta с подушками безопасности. А вот выпуск машин с антипробуксовочной системой ABS начнётся на предприятии только в 2023 году. Даже несмотря на то, что ранее производитель нашёл альтернативного поставщика в Китае.