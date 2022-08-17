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АвтоВАЗ начал продажи коммерческих версий Lada Granta
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Александр Шохинов

В дилерских центрах Lada начались продажи коммерческих модификаций модели Granta, производством которых занимается дочерняя компания АвтоВАЗа — «ВИС-Авто». В компании отмечают, что на сегодняшний день в линейку входит 11 версий автомобиля с разными грузовыми отсеками. Цены на модель, согласно сайту Lada, стартуют с 990 тысяч рублей.

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  • Покупатели могут выбрать между машинами с открытым бортом, удлинённой платформой, изотермическим фургоном с холодильной установкой и без неё, а также фургоном объёмом от 3,5 до 3,9 кубических метров.
  • Под капотом автомобиля установлен 1,6-литровый двигатель мощностью 90 лошадиных сил. Пикап имеет полурамную конструкцию с задней рессорной подвеской и оборудован двухместной кабиной. В зависимости от версии грузоподъёмность машины составляет от 790 до 915 килограммов.
  • По умолчанию коммерческие Гранты оснащаются электроусилителем руля, передними электростеклоподъёмниками, бортовым компьютером и аудиоподготовкой. Кроме того, с 1 августа в перечень базовых опций седана, лифтбека и универсала Lada Granta вернулась тревожная кнопка ЭРА-ГЛОНАСС с механической активацией.

С 16 августа на заводе в Тольятти возобновилось производство автомобилей Lada Granta с подушками безопасности. А вот выпуск машин с антипробуксовочной системой ABS начнётся на предприятии только в 2023 году. Даже несмотря на то, что ранее производитель нашёл альтернативного поставщика в Китае.

Пригодились бы вам такие Гранты?

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