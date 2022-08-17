АвтоВАЗ начал продажи коммерческих версий Lada Granta

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Александр Шохинов
В дилерских центрах Lada начались продажи коммерческих модификаций модели Granta, производством которых занимается дочерняя компания АвтоВАЗа — «ВИС-Авто». В компании отмечают, что на сегодняшний день в линейку входит 11 версий автомобиля с разными грузовыми отсеками. Цены на модель, согласно сайту Lada, стартуют с 990 тысяч рублей.
С 16 августа на заводе в Тольятти возобновилось производство автомобилей Lada Granta с подушками безопасности. А вот выпуск машин с антипробуксовочной системой ABS начнётся на предприятии только в 2023 году. Даже несмотря на то, что ранее производитель нашёл альтернативного поставщика в Китае.