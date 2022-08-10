Фирма Bowlus представила очень дорогой трейлер, который может заряжать электрокары

АвтоВАЗ начал поставлять запчасти дилерам Renault

Новости

Александр Шохинов

В российские дилерские центры Renault начали поступать расходники и запчасти для техобслуживания автомобилей. Поставляет детали дочка АвтоВАЗа «Лада-Имидж». При этом «Известия» сообщают, что пока речь идёт об ограниченном ассортименте, но в будущем дилеры надеются на его расширение.

Читайте нас в Дзене!
  • На ситуацию с наличием запасных частей повлиял не только уход Renault из России, но также сложности с поставками и недостаток электронных компонентов. Наиболее сложная ситуация сложилась с деталями, которых не было на складе французской компании на момент прекращения её работы на российском рынке.
  • Наблюдаются сложности и с оригинальными деталями, которые ставились только на машины Renault.
  • Сейчас первые дилеры начали получать запчасти, но пока это, по большей части, расходники для проведения техобслуживания — фильтры и ремни ГРМ. Также игроки рынка отмечают, что цены выросли незначительно и остались «в пределах рынка», а некоторые позиции стали дешевле.
  • В перспективе АвтоВАЗ может наладить поставки крупных узлов и агрегатов. Например, двигателей, коробок передач и кузовных деталей. Однако сроки поставок пока неизвестны.
  • Об уходе Renault с российского рынка стало известно 16 мая 2022 года. Тогда же сообщалось о передаче обязательств по послепродажному обслуживанию российскому АвтоВАЗу, а за поставки запчастей отвечать должна «Лада-Имидж».

В начале августа Минпромторг РФ обновил список товаров, которые можно ввозить на российский рынок по параллельному импорту. Так как за поставки теперь отвечает Lada, то из перечня вычеркнули компоненты Renault. Вместо него туда оказались вписаны компания Datsun, а также «масляные» бренды Castrol и Liqui Moly.

Позднее выяснилось, что за качество машин перед потребителями отвечать будет столичный завод «Москвич», который является правопреемником сборочной площадки. Однако как именно будет работать эта схема, пока неизвестно.

Уже испытали сложности с обслуживанием своего автомобиля?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение