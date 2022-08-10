АвтоВАЗ начал поставлять запчасти дилерам Renault

Наблюдаются сложности и с оригинальными деталями, которые ставились только на машины Renault.

Сейчас первые дилеры начали получать запчасти, но пока это, по большей части, расходники для проведения техобслуживания — фильтры и ремни ГРМ. Также игроки рынка отмечают, что цены выросли незначительно и остались «в пределах рынка», а некоторые позиции стали дешевле.

В перспективе АвтоВАЗ может наладить поставки крупных узлов и агрегатов. Например, двигателей, коробок передач и кузовных деталей. Однако сроки поставок пока неизвестны.

Об уходе Renault с российского рынка стало известно 16 мая 2022 года. Тогда же сообщалось о передаче обязательств по послепродажному обслуживанию российскому АвтоВАЗу, а за поставки запчастей отвечать должна «Лада-Имидж».



В начале августа Минпромторг РФ обновил список товаров, которые можно ввозить на российский рынок по параллельному импорту. Так как за поставки теперь отвечает Lada, то из перечня вычеркнули компоненты Renault. Вместо него туда оказались вписаны компания Datsun, а также «масляные» бренды Castrol и Liqui Moly.

Позднее выяснилось, что за качество машин перед потребителями отвечать будет столичный завод «Москвич», который является правопреемником сборочной площадки. Однако как именно будет работать эта схема, пока неизвестно.