АвтоВАЗ начал оснащать Lada Granta подушками безопасности на постоянной основе

АвтоВАЗ начал устанавливать на Lada Granta подушки безопасности на постоянной основе. Выпуск Granta с подушками был возобновлён ещё в середине августа, однако, как пишут в сообществе Avtograd News во «ВКонтакте», до нынешнего момента такие Гранты собирали небольшими ограниченными партиями. Тем не менее, дилеры будут продавать Lada Granta как с подушками, так и без.