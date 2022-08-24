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АвтоВАЗ начал оснащать Lada Granta подушками безопасности на постоянной основе
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Дмитрий Елизаров

АвтоВАЗ начал устанавливать на Lada Granta подушки безопасности на постоянной основе. Выпуск Granta с подушками был возобновлён ещё в середине августа, однако, как пишут в сообществе Avtograd News во «ВКонтакте», до нынешнего момента такие Гранты собирали небольшими ограниченными партиями. Тем не менее, дилеры будут продавать Lada Granta как с подушками, так и без.

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  • Официально эти сведения АвтоВАЗ пока не подтверждает. В конфигураторе Lada Granta на сайте марки подушки безопасности отсутствуют и как опция, и как часть стандартного оборудования. Источники сообщества предполагают, что подушки безопасности станут частью более дорогой комплектации, чем базовая, а объёмы производства таких Lada Granta будут зависеть от наличия комплектующих.
  • Таким образом, АвтоВАЗ продолжит параллельно собирать Гранту как с подушками, так и без. На самые доступные модификации модели устанавливается иное, упрощённое рулевое колесо, которое на тольяттинский конвейер поставляет компания из Челябинска.
  • В июле нынешнего года сообщалось, что она временно прекратила поставки, вследствие чего на площадке АвтоВАЗа скопилось около 2 тысяч некомплектных автомобилей. Однако сейчас, по данным сообщества, ситуация стабилизировалась, и такие Гранты начали оснащать рулями для отправки в дилерскую сеть.

Последним изменением в оснащении Lada Granta стал отказ от хромированного покрытия некоторых деталей кузова: в середине августа стало известно, что его заменили на обычную эмаль. По одной из версий, от хрома на кузове отказались из-за низкого качества покрытия, по другой — ради удешевления производства.

При прочих равных выбрали бы автомобиль с подушками или без?

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