АвтоВАЗ начал красить Lada Granta в цвет, разработанный для новой Весты

Материал по теме
АвтоВАЗ прекратил производство самых дешёвых Lada Granta
Стало известно, когда вступят в силу поправки в ПДД по электросамокатам
Дмитрий Елизаров
С конвейера АвтоВАЗа начали сходить автомобили Lada Granta с кузовами, окрашенными в новый цвет «Булат». Фотографии машин на автовозе публикует сообщество Avtograd News во «ВКонтакте». Эту эмаль изначально создавали для обновлённой Lada Vesta.
Источники сообщества утверждают, что после остановки сборки Lada Vesta в Ижевске весь запас лакокрасочных материалов перевезли на тольяттинскую площадку. Сюда же будет перенесена и сборка самой Весты: по предварительным данным, выпускать эту модель на основной площадке АвтоВАЗа начнут весной следующего года.