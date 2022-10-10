АвтоВАЗ начал красить Lada Granta в цвет, разработанный для новой Весты

В разделе конфигуратора Lada Granta на официальном сайте марки, который посвящён выбору цвета кузова,

«Булат» уже появился. Доплата за него составляет столько же, сколько и за другие оттенки металлик — 12 тысяч рублей. Бесплатно Гранту красят только в чёрный и белый цвета. Таким образом, в гамме цветов кузова для Granta теперь шесть различных оттенков серого.