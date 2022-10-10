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АвтоВАЗ начал красить Lada Granta в цвет, разработанный для новой Весты
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Дмитрий Елизаров

С конвейера АвтоВАЗа начали сходить автомобили Lada Granta с кузовами, окрашенными в новый цвет «Булат». Фотографии машин на автовозе публикует сообщество Avtograd News во «ВКонтакте». Эту эмаль изначально создавали для обновлённой Lada Vesta.

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  • Серо-синий цвет «Булат» впервые был продемонстрирован на презентационных фотографиях седана Lada Vesta NG в феврале нынешнего года. В сентябре стало известно, что созданные для Vesta новые оттенки будут применяться и на Lada Granta.
  • В разделе конфигуратора Lada Granta на официальном сайте марки, который посвящён выбору цвета кузова, «Булат» уже появился. Доплата за него составляет столько же, сколько и за другие оттенки металлик — 12 тысяч рублей. Бесплатно Гранту красят только в чёрный и белый цвета. Таким образом, в гамме цветов кузова для Granta теперь шесть различных оттенков серого.

Источники сообщества утверждают, что после остановки сборки Lada Vesta в Ижевске весь запас лакокрасочных материалов перевезли на тольяттинскую площадку. Сюда же будет перенесена и сборка самой Весты: по предварительным данным, выпускать эту модель на основной площадке АвтоВАЗа начнут весной следующего года.

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