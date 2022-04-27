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АвтоВАЗ на полгода остановит производство Lada Vesta

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Дмитрий Елизаров

Руководство АвтоВАЗа приняло решение о приостановке выпуска Lada Vesta на площадке в Ижевске минимум до осени нынешнего года —  то есть на 5–6 месяцев. Об этом пишут в сообществе Avtograd News во «ВКонтакте» со ссылкой на данные нескольких независимых источников. Отложат запуск производства и на основной площадке завода в Тольятти.

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  • Причины такой длительной паузы в работе ижевского завода сообщество не уточняет. Не исключено, она связана с продолжающимся дефицитом комплектующих. Ранее АвтоВАЗ перенёс корпоративный отпуск с лета на весну нынешнего года, чтобы за освободившееся время наладить альтернативные каналы поставки. Lada Vesta — единственная модель АвтоВАЗа, которую производят в Ижевске.
  • Персонал завода в Тольятти, занятый изготовлением компонентов для сборки Lada Vesta в Ижевске, перераспределят по другим производствам.
  • По данным источников, перезапуск конвейеров в Тольятти случится не раньше июня. При этом собирать на АвтоВАЗе будут только ограниченное число моделей: упомянуты Granta, Niva и Largus.
  • В будущем завод планирует сконцентрировать в Тольятти выпуск всех автомобилей, в которых принимает участие. На основную площадку может «переехать» сборка как Lada Vesta, так и тех моделей, которые выпускают в Москве на заводе «Рено Россия».

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Renault передаст свою долю АвтоВАЗа (68% акций) в управление НАМИ, а московские активы концерна отойдут столичным властям. Связано это с намерением Renault минимизировать свою работу на российском рынке.

Может АвтоВАЗ потерять лидерство на российском рынке?

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