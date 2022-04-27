АвтоВАЗ на полгода остановит производство Lada Vesta

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Дмитрий Елизаров
Руководство АвтоВАЗа приняло решение о приостановке выпуска Lada Vesta на площадке в Ижевске минимум до осени нынешнего года — то есть на 5–6 месяцев. Об этом пишут в сообществе Avtograd News во «ВКонтакте» со ссылкой на данные нескольких независимых источников. Отложат запуск производства и на основной площадке завода в Тольятти.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Renault передаст свою долю АвтоВАЗа (68% акций) в управление НАМИ, а московские активы концерна отойдут столичным властям. Связано это с намерением Renault минимизировать свою работу на российском рынке.