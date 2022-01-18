АвтоВАЗ готовит заводскую команду для участия в «Дакаре»

Согласно заявлению Николя Мора, которое приводит издание, предварительные планы предприятия включают выступление в «классическом» зачёте Дакара — он отличается упрощённым маршрутом, но допускаются к участию только автомобили выпуска не позднее 2000 года. Если такие заезды состоятся и будут признаны успешными, на АвтоВАЗе готовы обдумать и возможность выступления в основном классе внедорожников. Руководить этим проектом в случае его запуска будет, по всей видимости, глава Lada Sport Владислав Незванкин.

Схожее высказывание Николя Мора публиковало и само предприятие. «Искренне надеюсь, что в следующих сезонах ралли Дакар мы увидим еще больше участников, выступающих на культовой Niva Legend, а однажды, возможно, и заводскую команду LADA Sport. Следите за нашими новостями», — заявил президент АвтоВАЗа по итогам завершившегося «Дакара-2022».

Всего в «классическом» зачёте ралли-марафона участвовало четыре экипажа на Lada Niva разных лет выпуска, однако поддержку АвтоВАЗа получил только один — частная команда энтузиастов из Швейцарии. Команда Red Legend Team, подготовившая автомобиль к заезду собственными силами, не смогла взобраться на подиум, но добралась до финиша марафона без серьёзных поломок. Швейцарцы пришли к финишу вторыми среди экипажей, выступавших на «Нивах», и 115-ми в общем зачёте. Лидером среди экипажей российских внедорожников стала французская команда 191 Classic Rally Team, опередившая Red Legend Team на 10 позиций.