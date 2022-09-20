АвтоВАЗ может выпустить электрические Granta и Vesta

«Скорее всего, электромобили будут пользоваться спросом именно в Москве и Петербурге. Может быть, ещё на юге — в Ростове, Краснодаре — или в Приволжском федеральном округе. Причём даже не в частном сегменте, а в сегменте бизнеса для коммерческого использования», — приводит агентство слова главы предприятия.