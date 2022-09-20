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АвтоВАЗ может выпустить электрические Granta и Vesta
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Дмитрий Елизаров

АвтоВАЗ не исключил появления новых электрических моделей помимо e-Largus. Об этом Максим Соколов заявил в интервью «РИА Новости» в ответ на вопрос о возможности появления батарейных версий Granta и Vesta. Однако глава АвтоВАЗа оговорился, что повсеместный переход россиян на электромобили не только невозможен, но и не нужен.

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  • АвтоВАЗ намерен изучить рынок электромобилей с помощью e-Largus, опытное производство которого должно стартовать в следующем году. Главным конкурентным преимуществом электрокара Соколов назвал его высокую локализацию, хотя коснётся она в первую очередь критически важных компонентов. При этом, к примеру, аккумуляторы для электрического Ларгуса будут поставлять из-за рубежа: полностью локализовать электромобиль сейчас, по словам главы АвтоВАЗа, не получится.
  • Объёмы серийного производства e-Largus будут зависеть от потребностей рынка. На них же в Тольятти будут ориентироваться, принимая решение о разработке других батарейных моделей. Повсеместный переход на электромобили России, по мнению руководства АвтоВАЗа, не нужен — Максим Соколов связал это с климатическими особенностями страны.
  • «Скорее всего, электромобили будут пользоваться спросом именно в Москве и Петербурге. Может быть, ещё на юге — в Ростове, Краснодаре — или в Приволжском федеральном округе. Причём даже не в частном сегменте, а в сегменте бизнеса для коммерческого использования», — приводит агентство слова главы предприятия.

Производственные планы предприятия предусматривают выход в 2023 году на объём 500 тысяч автомобилей в год и восстановление докризисного модельного ряда. Пополнение линейки намечено на середину десятилетия: к 2025 году в Тольятти рассчитывают выпустить кроссовер на платформе Lada Vesta и некое новое семейство автомобилей B-класса. В него войдут седан, универсал и, возможно, ещё один вседорожник.

Согласны с позицией главы АвтоВАЗа по электрокарам?

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