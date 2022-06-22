Представлен первый в истории универсал BMW M3: 510 сил и багажник до 1510 литров

АвтоВАЗ может возобновить сборку Lada Largus уже в июле

Новости

Дмитрий Елизаров

Работа конвейера, на котором АвтоВАЗ собирает автомобили на платформе B0, может быть возобновлена в конце июля. Об этом пишут в сообществе «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте». Сейчас завод прорабатывает возможность перезапуска сборки универсала Lada Largus, который базируется на этой архитектуре. Ещё одна модель на платформе B0, хэтчбек Lada Xray, как сообщалось ранее, может быть снята с производства полностью.

Читайте нас в Дзене!
  • По данным источников сообщества возможный суточный объём выпуска Lada Largus составляет 300 машин. Таким образом, до конца лета АвтоВАЗ в состоянии собрать до полутора тысяч Ларгусов.
  • Удалось ли руководству АвтоВАЗа наладить поставки комплектующих для сборки автомобилей на платформе B0, пока неизвестно. Ещё в середине мая глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что продолжение их поставок со стороны Renault было одним из основных условий сделки по выходу французской компании с рынка. Однако с тех пор официальных сообщений по этому поводу не поступало. Неизвестно также, будут ли упрощать Ларгус по примеру Lada Granta.
  • Ранее сообщалось также, что АвтоВАЗ в течение лета может вернуть на конвейер внедорожники семейства Niva. По словам нынешнего главы предприятия Максима Соколова, в июле планируется перезапуск сборки Niva Legend, а в августе к ней присоединится и Niva Travel.

Что касается Lada Xray, то о грядущем закрытии этого проекта стало известно около месяца назад. Отказ от сборки хэтчбека связывали с нехваткой комплектующих: объёмов поставок просто не хватит на две модели сразу.

Какую модель АвтоВАЗу надо возвращать первой?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение