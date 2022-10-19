АвтоВАЗ может снова уменьшить производственный план на 2023 год

Даже если такое уменьшение планов будет принято, объёмы производства АвтоВАЗа в 2023 году так или иначе превысят нынешние. По итогам 2022 года завод рассчитывает выпустить около 220 тысяч автомобилей. В Тольятти сейчас собирают только три модели — Lada Granta и два внедорожника семейства Niva (Legend и Travel), восстановить модельный ряд АвтоВАЗ планирует не ранее весны 2023-го.