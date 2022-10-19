В Volvo EX90 будет 50 килограммов переработанного пластика и биоразлагаемых материалов

АвтоВАЗ может снова уменьшить производственный план на 2023 год
Новости

Дмитрий Елизаров

Руководство АвтоВАЗа может пересмотреть производственные планы на следующий год. Как утверждают источники сообщества «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте», предприятие рассчитывает выпустить в 2023-м менее 400 тысяч автомобилей. Это уже второе уменьшение производственной программы на следующий год в течение нынешнего октября.

Читайте нас в Дзене!
  • Ранее в руководстве предприятия заявляли, что в 2023 году завод сможет собрать 500 тысяч автомобилей. Однако в начале октября сообщалось, что планку планируется снизить до «чуть более 400 тысяч» машин. Связывали это с возможной неспособностью поставщиков обеспечить требуемые запасы комплектующих для сборки.
  • Даже если такое уменьшение планов будет принято, объёмы производства АвтоВАЗа в 2023 году так или иначе превысят нынешние. По итогам 2022 года завод рассчитывает выпустить около 220 тысяч автомобилей. В Тольятти сейчас собирают только три модели — Lada Granta и два внедорожника семейства Niva (Legend и Travel), восстановить модельный ряд АвтоВАЗ планирует не ранее весны 2023-го.

В начале месяца стало известно о прекращении отгрузки АвтоВАЗом товарных автомобилей в связи с их некомплектностью: «Гранты» и «Нивы» сходили с конвейера без некоторых ключевых деталей. Однако позже представители завода эту информацию опровергли, заявив, что запланированные поставки продолжаются без перебоев.

На вас скажется уменьшение объёмов производства на АвтоВАЗе?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании