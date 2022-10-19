АвтоВАЗ может снова уменьшить производственный план на 2023 год

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Дмитрий Елизаров
Руководство АвтоВАЗа может пересмотреть производственные планы на следующий год. Как утверждают источники сообщества «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте», предприятие рассчитывает выпустить в 2023-м менее 400 тысяч автомобилей. Это уже второе уменьшение производственной программы на следующий год в течение нынешнего октября.
В начале месяца стало известно о прекращении отгрузки АвтоВАЗом товарных автомобилей в связи с их некомплектностью: «Гранты» и «Нивы» сходили с конвейера без некоторых ключевых деталей. Однако позже представители завода эту информацию опровергли, заявив, что запланированные поставки продолжаются без перебоев.