АвтоВАЗ может отказаться от производства седана Lada Vesta Cross

На данный момент на сайте Lada модель Vesta фигурирует в

вариантах исполнения седан, универсалы SW и SW Cross, а также в

битопливной и спортивной версиях. Представители АвтоВАЗа в ответ на соответствующий запрос заявили, что вся актуальная линейка марки представлена на сайте, и ориентироваться надо на этот список. Таким образом, это заявление можно считать косвенным подтверждением намерений завода. Предположительно, связано решение с низким спросом на эту модификацию.