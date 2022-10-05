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АвтоВАЗ может отказаться от производства седана Lada Vesta Cross
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Дмитрий Елизаров

АвтоВАЗ может полностью снять с производства Lada Vesta Cross в кузове седан. Как пишет «Лада.Онлайн», информация об этой модели в первые дни октября исчезла с официального сайта марки. Представители завода сведения об отказе от Lada Vesta Cross не подтвердили, но и не опровергли.

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  • На данный момент на сайте Lada модель Vesta фигурирует в вариантах исполнения седан, универсалы SW и SW Cross, а также в битопливной и спортивной версиях. Представители АвтоВАЗа в ответ на соответствующий запрос заявили, что вся актуальная линейка марки представлена на сайте, и ориентироваться надо на этот список. Таким образом, это заявление можно считать косвенным подтверждением намерений завода. Предположительно, связано решение с низким спросом на эту модификацию.
  • По данным издания АвтоВАЗ не планирует возобновлять производство дорестайлинговой версии Весты. При перезапуске сборки модели, который намечен на март, на конвейер сразу встанет Vesta NG. При этом на данный момент АвтоВАЗ официально рассекретил только две модификации обновлённой Весты — седан и универсал SW Cross.
  • «Вседорожная» версия у седана Lada Vesta появилась ещё в 2018 году. Отличалась она от обычной четырёхдверки иными бамперами, накладками на колёсные арки и пороги, а также увеличенным до 203 миллиметров дорожным просветом. На данный момент официальная базовая стоимость такой модели — 1 269 900 рублей.

Ещё один представитель линейки Lada, который уйдёт в прошлое — это высокий хэтчбек Xray. После полноценного перезапуска производства, намеченного на 2023 год, АвтоВАЗ не планирует возобновлять его сборку. Однако запчасти для ремонта и обслуживания Xray предприятие будет выпускать ещё несколько лет.

Вседорожный седан — как вам вообще концепция?

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