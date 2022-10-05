АвтоВАЗ может отказаться от производства седана Lada Vesta Cross

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Lada Vesta Cross: седан, который круче кроссоверов?
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Дмитрий Елизаров
АвтоВАЗ может полностью снять с производства Lada Vesta Cross в кузове седан. Как пишет «Лада.Онлайн», информация об этой модели в первые дни октября исчезла с официального сайта марки. Представители завода сведения об отказе от Lada Vesta Cross не подтвердили, но и не опровергли.
Ещё один представитель линейки Lada, который уйдёт в прошлое — это высокий хэтчбек Xray. После полноценного перезапуска производства, намеченного на 2023 год, АвтоВАЗ не планирует возобновлять его сборку. Однако запчасти для ремонта и обслуживания Xray предприятие будет выпускать ещё несколько лет.