АвтоВАЗ может договориться о поставках автоматических коробок уже в этом году

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АвтоВАЗ продолжает работать над преемником Lada Granta
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Дмитрий Елизаров
Переговоры АвтоВАЗа с потенциальным поставщиком автоматических коробок передач для Lada идут успешно. Об этом, как пишет сообщество Avtograd News во «ВКонтакте», заявил вице-президент по производству автокомпонентов Николай Строков на профсоюзной конференции. Конкретных результатов переговоров, по его словам, можно ожидать уже в нынешнем году.
О старте работ над новым вседорожником сообщалось ещё в начале осени. Вице-президент АвтоВАЗа по продажам Дмитрий Костромин заявил тогда, что сегмент SUV на российском рынке выглядит наиболее перспективным, но Lada представлена в нём только семейством Niva.