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АвтоВАЗ может договориться о поставках автоматических коробок уже в этом году
Новости

Дмитрий Елизаров

Переговоры АвтоВАЗа с потенциальным поставщиком автоматических коробок передач для Lada идут успешно. Об этом, как пишет сообщество Avtograd News во «ВКонтакте», заявил вице-президент по производству автокомпонентов Николай Строков на профсоюзной конференции. Конкретных результатов переговоров, по его словам, можно ожидать уже в нынешнем году.

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  • Николай Строков отметил, что условия возможной сделки не исключают локализации сборки автоматических трансмиссий непосредственно в Тольятти. Однако с какой именно компанией ведутся переговоры, при этом не уточнил.
  • Ранее АвтоВАЗ комплектовал свои автомобили агрегатами японской компании Jatco, но их поставка прекращена из-за санкций. Нехватка комплектующих вынудила предприятие отказаться и от собственного «робота» АМТ с одним сцеплением.
  • Глава АвтоВАЗа Максим Соколов оценивал в сентябре разработку собственной автоматической коробки для Lada примерно в 30 миллиардов рублей. Вероятнее всего, руководство тольяттинского предприятия ведёт переговоры о поставках новых агрегатов с одной из китайских компаний.
  • Николай Строков заявил также, что перезапуск массового производства Lada Largus состоится не ранее осени следующего года: сейчас все ресурсы АвтоВАЗа направлены на возобновление сборки Lada Vesta. Кроме того, по его словам, завод работает над созданием целого ряда новых моделей: к концу 2024 года должно появиться новое легковое семейство сегмента B в кузовах седан и универсал, а в 2025-м выйдет кроссовер на базе Lada Vesta.

О старте работ над новым вседорожником сообщалось ещё в начале осени. Вице-президент АвтоВАЗа по продажам Дмитрий Костромин заявил тогда, что сегмент SUV на российском рынке выглядит наиболее перспективным, но Lada представлена в нём только семейством Niva.

Нужен АвтоВАЗу «автомат»?

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