АвтоВАЗ может договориться о поставках автоматических коробок уже в этом году

Николай Строков заявил также, что перезапуск массового производства Lada Largus состоится не ранее осени следующего года: сейчас все ресурсы АвтоВАЗа направлены на возобновление сборки Lada Vesta. Кроме того, по его словам, завод работает над созданием целого ряда новых моделей: к концу 2024 года должно появиться новое легковое семейство сегмента B в кузовах седан и универсал, а в 2025-м выйдет кроссовер на базе Lada Vesta.