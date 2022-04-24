АвтоВАЗ могут продать китайцам

Renault в своём финансовом отчёте за первый квартал 2022 года отмечала уменьшившийся вклад АвтоВАЗа в дела концерна. Из 9,7 миллиарда евро выручки Renault за этот период на тольяттинское предприятие пришлось 527 миллионов, что на 23,1% меньше, чем в прошлом году. При этом Renault Group назвала Россию (с учётом совокупных продаж Renault и Lada) вторым по значению рынком для концерна после самой Франции.