АвтоВАЗ могут продать китайцам
Дмитрий Елизаров
В качестве возможного покупателя доли Renault в российском АвтоВАЗе рассматривается один из китайских концернов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственные источники в госструктурах. Ранее стало известно, что Renault обдумывает возможности выхода из СП с российским автопроизводителем.
- Сейчас французской компании принадлежит 67,6% акций ООО «Лада авто холдинг», которая владеет АвтоВАЗом. Оставшаяся доля находится во владении корпорации «Ростех». О намерении Renault избавиться от своей части акций стало известно в пятницу, 22 апреля — компания обдумывает перспективы выхода с российского рынка на фоне нынешней геополитической ситуации.
- В качестве возможных покупателей французской части АвтоВАЗа назывались некие структуры Минпромторга либо сама корпорация «Ростех», которая в случае выкупа доли Renault станет единоличным владельцем предприятия. Однако официально намерения Renault пока не подтвердили ни в самой компании, ни в руководстве АвтоВАЗа. Не стали там комментировать и информацию ТАСС о возможной продаже этой доли китайскому предприятию. Предполагаемая сумма сделки — до 1,5 миллиарда евро.
- Renault в своём финансовом отчёте за первый квартал 2022 года отмечала уменьшившийся вклад АвтоВАЗа в дела концерна. Из 9,7 миллиарда евро выручки Renault за этот период на тольяттинское предприятие пришлось 527 миллионов, что на 23,1% меньше, чем в прошлом году. При этом Renault Group назвала Россию (с учётом совокупных продаж Renault и Lada) вторым по значению рынком для концерна после самой Франции.
АвтоВАЗ должен запустить конвейеры после выхода из корпоративного отпуска в понедельник, 25 апреля. По одной из версий обе площадки завода в Тольятти и Ижевске возобновят сборку всех моделей, по другой — всех, кроме Lada Niva Legend, для которой не удалось пополнить запасы датчиков АБС. Общий объём производства завода за первую рабочую неделю после отпуска должен приблизиться к 5,5 тысячам автомобилей.