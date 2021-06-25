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АвтоВАЗ лишил Лады медиасистемы из-за нехватки микросхем

Новости

Дмитрий Елизаров

Появление «усечённой» комплектации Comfort Light у моделей Lada Vesta, Xray и Largus связано с нехваткой электронных микросхем, пишут «Ведомости». АвтоВАЗ вынужден поставлять дилерам автомобили без медиасистемы и мультируля, однако на фоне роста авторынка в шоурумах не застаиваются и такие модели.

  • Опрошенные изданием дилеры утверждают, что срок продажи автомобилей в комплектации Comfort Light не превышает месяца с момента поставки, хотя такие машины дешевле Лад в полноценной комплектации Comfort всего на 10–13 тысяч рублей. Покупатели, не желающие ждать несколько месяцев машин с заводскими медиасистемами, предпочитают переплачивать за установку магнитол в дилерских центрах.
  • По прогнозам дилеров, дефицит полноценно оборудованных автомобилей сохранится минимум до сентября, в том числе и по причине грядущего корпоративного отпуска на заводе. При этом не исключено, что в течение лета Лады снова подорожают — уже в четвёртый раз за год, и нет никакой гарантии, что при покупке автомобиля сейчас его будущему владельцу не придётся покрывать разницу в цене после получения машины.
  • Ранее стало известно, что Лады могут подорожать уже с 1 июля на 13–25 тысяч рублей: руководство завода неофициально связывает это с ростом цен на сырьё, в первую очередь сталь.
  • В официальном конфигураторе АвтоВАЗа комплектация Comfort Light до сих пор не значится, хотя о её появлении стало известно около двух недель назад. Тогда сообщалось, что «усечённое» исполнение получила Lada Vesta, но по новым данным в аналогичных комплектациях дилерам поставляются также модели Xray и Largus.

Заводская медиасистема или пойдёте к тюнерам?

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