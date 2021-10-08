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АвтоВАЗ остановит производство Lada Granta с системой стабилизации
Новости

Дмитрий Елизаров

АвтоВАЗ минимум на два месяца — в ноябре и декабре — не будет оснащать Lada Granta системой стабилизации ESC, которая доступна в качестве опции. Об этом пишет сообщество «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте». Утверждается, что решение принято ради увеличения объёмов выпуска обычных Lada Granta.

  • По предположению сообщества, завод договорился с поставщиком электронных компонентов перерас­пределить объёмы поставок в пользу блоков анти­блоки­ровочной системы тормозов. Ранее сообщалось, что именно нехватка блоков АБС вынуждает АвтоВАЗ время от времени приостанав­ливать сборку Lada Granta, что приводит к дефициту автомобилей.
  • Таким образом, временно отказавшись от одного электронного блока, АвтоВАЗ рассчитывает увеличить поставки другого, что позволит нарастить выпуск Lada Granta в базовых комплектациях. Установка системы АБС на новые автомобили на данный момент в России считается обязательной.

Официально информация пока не подтверждена. При этом в сентябре АвтоВАЗ начал устанавливать систему ESC на доступные Lada Granta. Если ранее она была опцией только для топовой комплектации Luxe, то с середины сентября её можно заказать в составе опциональ­ного пакета для исполнений Classic и Comfort. Система призвана повышать устойчи­вость автомобиля в критических ситуациях за счёт выборочного подторма­живания колёс.

ABS и ESC повышают безопасность?

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