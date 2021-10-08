АвтоВАЗ остановит производство Lada Granta с системой стабилизации

Дмитрий Елизаров
АвтоВАЗ минимум на два месяца — в ноябре и декабре — не будет оснащать Lada Granta системой стабилизации ESC, которая доступна в качестве опции. Об этом пишет сообщество «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте». Утверждается, что решение принято ради увеличения объёмов выпуска обычных Lada Granta.
- По предположению сообщества, завод договорился с поставщиком электронных компонентов перераспределить объёмы поставок в пользу блоков антиблокировочной системы тормозов. Ранее сообщалось, что именно нехватка блоков АБС вынуждает АвтоВАЗ время от времени приостанавливать сборку Lada Granta, что приводит к дефициту автомобилей.
- Таким образом, временно отказавшись от одного электронного блока, АвтоВАЗ рассчитывает увеличить поставки другого, что позволит нарастить выпуск Lada Granta в базовых комплектациях. Установка системы АБС на новые автомобили на данный момент в России считается обязательной.
Официально информация пока не подтверждена. При этом в сентябре АвтоВАЗ начал устанавливать систему ESC на доступные Lada Granta. Если ранее она была опцией только для топовой комплектации Luxe, то с середины сентября её можно заказать в составе опционального пакета для исполнений Classic и Comfort. Система призвана повышать устойчивость автомобиля в критических ситуациях за счёт выборочного подтормаживания колёс.