АвтоВАЗ ищет вице-президентов по объявлениям в интернете

Кандидат на должность исполнительного вице-президента должен, к примеру, свободно владеть английским и иметь опыт работы не менее пяти лет, а будущий шеф-дизайнер — разбираться в конструкции автомобиля и перспективных направлениях развития дизайна, уметь управлять разработками технологий вплоть до постановки на производство и знать стандарты проектирования.