«Хардкорный» Haval, 31 миллион за неисправную Audi и реактивный мотоцикл. Главное за день

АвтоВАЗ и УАЗ перейдут на китайские блоки ABS

Новости

Кирилл Малышев

Российские заводы нашли первые замены ключевым компонентам, ставшим недоступными из-за западных санкций. АвтоВАЗ и УАЗ начнут использовать блоки ABS китайских компаний Trinova и APG соответственно, сообщает паблик «Русский автомобиль» во «ВКонтакте». Прежде блоки на оба завода поставлял концерн Bosch. Теперь сотрудничество прекращено.

Читайте нас в Дзене!
  • АвтоВАЗ подготовил «импортозамещённую» Гранту без ABS, на очереди аналогичные версии внедорожников. А вот Ларгус конструктивно не предполагает модификацию без антиблокировочной системы. Поэтому ему замена для продолжения выпуска жизненно необходима.
  • Производство Ларгусов с блоками Trinova планировали начать с конца июня. Однако поставки сорвались из-за вспышки ковида в Китае. Теперь перезапуск универсалов ожидается не ранее конца июля. В перспективе продукцию нового поставщика адаптируют и к другим Ладам.
  • УАЗ не раскрывал планов относительно выпуска новых комплектаций без каких-либо систем. Завод в целом испытывает меньше сложностей, чем АвтоВАЗ, и его простой был непродолжительным. Сообщается, что на ульяновских внедорожниках сохранится не только ABS, но и двигатель ЗМЗ Про экологического класса «Евро-5».
  • Сертификация Лад и УАЗов с новыми блоками ABS пока не завершена. О сроках поступления в продажу также ничего не известно.

УАЗ на минувшей неделе вошёл в санкционные списки Евросоюза за поставки машин военным. Из-за этого, скорее всего, завод перестанет получать автоматические коробки передач. На пикапах и внедорожниках компании используются французские 6-ступенчатые агрегаты Punch.

Опасаетесь китайских комплектующих?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение