АвтоВАЗ и УАЗ перейдут на китайские блоки ABS

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Кирилл Малышев
Российские заводы нашли первые замены ключевым компонентам, ставшим недоступными из-за западных санкций. АвтоВАЗ и УАЗ начнут использовать блоки ABS китайских компаний Trinova и APG соответственно, сообщает паблик «Русский автомобиль» во «ВКонтакте». Прежде блоки на оба завода поставлял концерн Bosch. Теперь сотрудничество прекращено.
УАЗ на минувшей неделе вошёл в санкционные списки Евросоюза за поставки машин военным. Из-за этого, скорее всего, завод перестанет получать автоматические коробки передач. На пикапах и внедорожниках компании используются французские 6-ступенчатые агрегаты Punch.