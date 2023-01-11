АвтоВАЗ будет выпускать на заводе Nissan в Петербурге российский электрокроссовер

В СоюзМаше уже пообещали оказывать проекту всестороннюю поддержку, а вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков отметил, что регион обеспечит АвтоВАЗу доступ ко всей необходимой инфраструктуре для возобновления производства в максимально сжатые сроки.

О передаче всех активов Nissan в собственность НАМИ стало известно прошлой осенью, а сделка была завершена в конце ноября. Помимо сборочной площадки, в госсобственность перешли исследовательский центр в Санкт-Петербурге и центр продаж в Москве.

В начале декабря НАМИ передал предприятие в управление АвтоВАЗу, а в конце месяца глава Волжского автозавода заявил, что завод возобновит работу во втором полугодии 2023-го. Общий объём инвестиций на развитие всех площадок отечественного производителя составит 40 миллиардов рублей.