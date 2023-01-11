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АвтоВАЗ будет выпускать на заводе Nissan в Петербурге российский электрокроссовер
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Александр Шохинов

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов в ходе рабочей встречи с председателем регионального отделения СоюзМаша Александром Гуровым обсудили перспективы возобновления производства автомобилей на заводе Nissan в Санкт-Петербурге. В пресс-службе российского производителя отметили, что перезапуск площадки намечен на вторую половину 2023 года, а собирать на предприятии планируется несколько моделей Lada, а также разработанный компанией «Алмаз-Антей» электромобиль E-Neva.

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Прототип электрокроссовера E-Neva. Фото: t.me/polyakov_kv

  • Кроссовер планируется оснащать двухмоторной силовой установкой мощностью 435 лошадиных сил и 824 Нм крутящего момента. Разгон такой машины до «сотни» занимает 2,7 секунды, а максимальная скорость — 197 км/ч. На одном заряде аккумулятора модель способна проехать до 463 километров.
  • По планам, с 2024 по 2026 год локализация выпускаемых на заводе автомобилей будет расширена, в том числе за счёт привлечения поставщиков комплектующих из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
  • В СоюзМаше уже пообещали оказывать проекту всестороннюю поддержку, а вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков отметил, что регион обеспечит АвтоВАЗу доступ ко всей необходимой инфраструктуре для возобновления производства в максимально сжатые сроки.

О передаче всех активов Nissan в собственность НАМИ стало известно прошлой осенью, а сделка была завершена в конце ноября. Помимо сборочной площадки, в госсобственность перешли исследовательский центр в Санкт-Петербурге и центр продаж в Москве.

В начале декабря НАМИ передал предприятие в управление АвтоВАЗу, а в конце месяца глава Волжского автозавода заявил, что завод возобновит работу во втором полугодии 2023-го. Общий объём инвестиций на развитие всех площадок отечественного производителя составит 40 миллиардов рублей.

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