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АвтоВАЗ готовит обновлённый внедорожник Lada 4x4 Bronto

Новости

Дмитрий Елизаров

АвтоВАЗ начал подготовку к запуску продаж внедорожника Lada 4x4 Bronto в обновлённом варианте. Об этом пишет «Лада.Онлайн» со ссылкой на источники в дилерской среде. Официально о рестайлинге самой суровой версии Lada Niva Legend пока не объявляли, хотя базовая модель пережила обновление ещё в декабре 2019 года.

  • Издание утверждает, что завод разослал по дилерским центрам распоряжение начать подготовку отделов продаж к появлению Lada Niva Legend в исполнении Bronto. При этом сроки появления машин у дилеров пока не озвучены, хотя, по прогнозам источников, это случится примерно через месяц. На заводе обещают объявить об этом дополнительно.
  • Производство дорестайлинговой Lada 4x4 Bronto было прекращено ещё в прошлом году, и тогда сообщалось, что модель в гамму завода может не вернуться. Её сборку называли невыгодной с точки зрения логистики компонентов, которая вынуждала повышать отпускные цены. Версия Bronto стоила примерно на 200 тысяч рублей дороже базовой трёхдверной Lada 4x4.
  • Ожидается, что Bronto после рестайлинга и переименования в Niva Legend Bronto сохранит основные отличия — усиленную подвеску с увеличенным дорожным просветом и внедорожную резину на литых колёсных дисках.

Рестайлинг 2019 года принёс Lada 4x4 серьёзно доработанный интерьер с новой передней панелью, другими приборами и модернизированным блоком климатической установки. Кроме того, внедорожник сделали комфортнее за счёт снижения уровня шума и вибраций.

Выбрали бы обычную Lada Niva или версию Bronto?

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