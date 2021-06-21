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АвтоВАЗ готовит престижные Лады дороже миллиона рублей

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Дмитрий Елизаров

Президент АвтоВАЗа Николя Мор пообещал бренду Lada выход в более дорогой ценовой сегмент. Как пишет ТАСС, заметно более дорогими, чем нынешние модели, окажутся новые Лады, запланированные к появлению на период с 2023 по 2026 год. Их будут разрабатывать на французской платформе CMF‑B. Кроме того, Ладам пообещали новую автоматическую трансмиссию.

  • «И вот эти модели — они выведут бренд Lada на несколько более высокий ценовой сегмент в сравнении с текущим модельным рядом Lada. Мы продолжим предлагать достаточно доступные автомобили, скажем так, на низовом пороге ценового сегмента, но в то же самое время в перспективе следующих пяти лет мы планируем выйти намного выше, чем порог в 1 миллион рублей по цене», — цитирует агентство заявление Николя Мора.
  • По словам главы АвтоВАЗа, первым этапом развития модельного ряда станут автомобили с базовой ценой от 1 миллиона рублей, а следом появятся автомобили по цене от 1,2 миллиона. Тем самым новинки Lada окажутся непосред­ственными конкурентами доступных моделей брендов Hyundai и Kia. Из заявления также следует, что с переходом на новую платформу АвтоВАЗ не откажется от актуальных сейчас бюджетных Lada.
  • Производство новинок на платформе CMF-B стартует не ранее конца 2022 года и станет следствием объединения брендов Lada и Dacia в составе концерна Renault-Nissan в одно бизнес-подразделение. АвтоВАЗ планирует при этом добиться уровня локализации в 75%. Уже имеются, к примеру, проекты по использованию электроники и мультимедийных компонентов российского производства.
  • Ещё одним следствием станет появление у тольяттинских автомобилей новой автоматической трансмиссии. Как заявил Мор, сейчас ведётся её разработка, а в будущем коробку собираются использовать на моделях трёх брендов — Lada, Dacia и Renault, причём как на моно-, так и на полноприводных.

Ранее сообщалось, что планы завода предусматривают выпуск четырёх совершенно новых моделей до 2025 года. Предполагается, что в их числе — два легковых семейства (преемники Granta и Vesta), а также два кроссовера. В то же время переход на новую платформу не принесёт Ладам европейских двигателей: новинки сохранят нынешние атмосферные моторы, хоть и модернизированные.

Лада за 1,2 миллиона — как вам такое?

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