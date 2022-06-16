АвтоВАЗ решил создать новую платформу с «автоматом» за 3–4 года

АвтоВАЗ уже в нынешнем году начнёт разработку новой платформы, а всего на её создание уйдёт 3–4 года. Об этом агентству ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава компании Максим Соколов. По его словам, для новой платформы задействуют наработки, применённые на Lada Vesta. Кроме того, Соколов озвучил и планы завода на ближайшие месяцы.