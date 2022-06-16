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АвтоВАЗ решил создать новую платформу с «автоматом» за 3–4 года

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Дмитрий Елизаров

АвтоВАЗ уже в нынешнем году начнёт разработку новой платформы, а всего на её создание уйдёт 3–4 года. Об этом агентству ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава компании Максим Соколов. По его словам, для новой платформы задействуют наработки, применённые на Lada Vesta. Кроме того, Соколов озвучил и планы завода на ближайшие месяцы.

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  • Платформа будет разрабатываться с прицелом на глубокую локализацию компонентов. «В долгосрочном плане наша задача — создать новую, современную, полностью российскую платформу автомобиля, обеспечить её глубокую локализацию: и с точки зрения радиоэлектронного оборудования, и АКПП, двигателей, и других элементов», — приводит агентство высказывание главы АвтоВАЗа.
  • По словам Соколова, при разработке платформы будут использоваться «определённые наработки, базирующиеся на платформе Lada Vesta», однако даже в этом случае создание новой архитектуры займёт несколько лет.
  • В нынешнем году предприятие планирует направить на исследования и новые разработки 1 миллиард рублей. Часть этих средств потратят на определение концепции платформы. Какая судьба ждёт уже имеющиеся у АвтоВАЗа перспективные проекты (наследство Renault), Максим Соколов не уточнил.

В течение лета завод намеревается освоить выпуск внедорожников: в июле должна быть запущена сборка Lada Niva Legend, в августе к ней присоединится Niva Travel. Вероятнее всего, внедорожники будут собирать в упрощённых модификациях, созданных по образцу нынешней Lada Granta. Однако ранее сообщалось, что в Тольятти рассчитывают на начало поставок электронных компонентов от китайских партнёров.

Как считаете, это вообще реально?

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