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АвтоВАЗ добавил новые цвета для Lada Niva и Niva Travel, но убрал старые
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Дмитрий Елизаров

АвтоВАЗ изменил цветовую гамму для кузовов внедорожников Lada Niva Legend и Niva Travel. Как пишет «Лада.Онлайн», в обоих случаях был заменён новым оттенком один из бесплатных цветов и добавлен один новый металлик, доступный за доплату.

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Lada Niva Legend в цвете «Брюн»

  • Оттенок «Белое облако», в который ранее бесплатно красили Lada Niva Legend, теперь заменён в гамме цветов трёхдверки на схожий «Ледниковый». Ранее аналогичную трансформацию претерпела цветовая гамма для Lada Granta.
  • Однако изменения не означают полного отказа производителя от этой эмали: «Белое облако» стал доступен для Lada Niva Travel (также бесплатно). В этом случае краской заменили прежний цвет «Айсберг».
  • Что касается опциональных цветов, то у Lada Niva Legend появился коричневый оттенок под названием «Брюн», ранее известный по Lada Largus. Внедорожник Lada Niva Travel теперь можно выкрасить в радикально-чёрный металлик «Чёрное зеркало». Полностью новым этот цвет по сути не является: он применялся на модели до 2011 года. Оба новых оттенка добавят к стоимости внедорожников по 12 тысяч рублей.
  • Для Lada Niva Legend теперь доступно восемь цветов (три из них бесплатны), для Niva Legend — семь, бесплатных из которых два.

Lada Granta ранее получила набор новых оттенков, включающий цвета, изначально разработанные для Lada Vesta. Это, к примеру, серо-синий оттенок «Булат».

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