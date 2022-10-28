АвтоВАЗ добавил новые цвета для Lada Niva и Niva Travel, но убрал старые

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Дмитрий Елизаров
АвтоВАЗ изменил цветовую гамму для кузовов внедорожников Lada Niva Legend и Niva Travel. Как пишет «Лада.Онлайн», в обоих случаях был заменён новым оттенком один из бесплатных цветов и добавлен один новый металлик, доступный за доплату.
Lada Granta ранее получила набор новых оттенков, включающий цвета, изначально разработанные для Lada Vesta. Это, к примеру, серо-синий оттенок «Булат».