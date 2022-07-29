АвтоВАЗ будет собирать автомобили шесть дней в неделю

Во второй половине августа Lada Granta и Niva Legend будут собирать пять дней в неделю, причём Гранту — в две смены.

Шестидневная рабочая неделя с аналогичным количеством смен на АвтоВАЗе запланирована на период с

29 августа по 27 ноября. Предполагается, что после этой даты АвтоВАЗ вернётся к стандартной пятидневке.