Профсоюз «Лада-Ижевск» обратился к Путину с просьбой спасти завод

АвтоВАЗ будет собирать автомобили шесть дней в неделю

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Дмитрий Елизаров

АвтоВАЗ отказывается от четырёхдневной рабочей недели — режима, который действует на предприятии сейчас. По данным профсоюзной организации завода, уже с 15 августа действующие конвейеры завода в Тольятти будут работать по пять, а с 29 августа — по шесть дней в неделю. Кроме того, в приказе упоминается и линия сборки автомобилей на платформе B0, о возобновлении работы которой официально не сообщалось.

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  • Во второй половине августа Lada Granta и Niva Legend будут собирать пять дней в неделю, причём Гранту — в две смены. Шестидневная рабочая неделя с аналогичным количеством смен на АвтоВАЗе запланирована на период с 29 августа по 27 ноября. Предполагается, что после этой даты АвтоВАЗ вернётся к стандартной пятидневке.
  • Линия B0 должна вернуться к работе, согласно опубликованному проекту приказа, также с 29 августа. Конвейер будет функционировать шесть дней в неделю в две смены, но что именно здесь будут собирать, до сих пор неизвестно. Как именно увеличится выпуск автомобилей со сменой графика, также пока не уточняется.

В конце июня сообщалось, что АвтоВАЗ рассчитывает продлить действующую сейчас четырёхдневную неделю до 6 ноября. Нынешним приказом предыдущие документы упраздняются. Глава предприятия Максим Соколов ранее заявлял, что завод может до конца года довести объёмы производства до 120 тысяч автомобилей, но при условии полноценного возобновления сборки Lada Largus.

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