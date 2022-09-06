АвтоВАЗ будет красить Lada Granta в цвета, разработанные для Весты

Гамма оттенков кузова, доступная для Lada Granta, пополнится сразу пятью новыми цветами — по данным источников сообщества «Нетипичный АвтоВАЗ», первоначально их разрабатывали для Lada Vesta. Сейчас для Гранты доступно восемь цветов, при этом шесть из них (помимо белого и чёрного неметалликов) требуют доплаты 12 тысяч рублей.