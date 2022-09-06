Внедорожник Lexus GX переделали в Toyota Land Cruiser Prado и выставили на продажу

АвтоВАЗ будет красить Lada Granta в цвета, разработанные для Весты
Новости

Дмитрий Елизаров

Гамма оттенков кузова, доступная для Lada Granta, пополнится сразу пятью новыми цветами — по данным источников сообщества «Нетипичный АвтоВАЗ», первоначально их разрабатывали для Lada Vesta. Сейчас для Гранты доступно восемь цветов, при этом шесть из них (помимо белого и чёрного неметалликов) требуют доплаты 12 тысяч рублей.

Читайте нас в Дзене!
  • Первым пополнением в цветовой гамме станет тёмно-серый металлик «булат», созданный для Lada Vesta NG. Судя по всему, именно в этот оттенок были выкрашены презентационные экземпляры Весты. Сейчас у Гранты уже есть три серых оттенка — «рислинг», «техно» и «борнео».
  • Окажется доступна для Гранты и часть цветов, в которые красили дорестайлинговую Весту. Это ярко-синий «дайвинг», чёрный «маэстро» и серебристый «платина» (все — металлики), а также акриловый белый цвет под названием «ледниковый».
  • Сколько будут стоить новые цвета, пока неизвестно: доступ к ним у покупателей Lada Granta должен появиться в октябре нынешнего года.

Возможно, с перезапуском Lada Vesta эти оттенки снова уберут из гаммы более бюджетной модели, однако встать на конвейер Веста, согласно недавнему заявлению завода, может не ранее весны 2023 года.

Как по-вашему, Гранте действительно не хватает цветов?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании