АвтоВАЗ будет красить Lada Granta в цвета, разработанные для Весты

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Дмитрий Елизаров
Гамма оттенков кузова, доступная для Lada Granta, пополнится сразу пятью новыми цветами — по данным источников сообщества «Нетипичный АвтоВАЗ», первоначально их разрабатывали для Lada Vesta. Сейчас для Гранты доступно восемь цветов, при этом шесть из них (помимо белого и чёрного неметалликов) требуют доплаты 12 тысяч рублей.
Возможно, с перезапуском Lada Vesta эти оттенки снова уберут из гаммы более бюджетной модели, однако встать на конвейер Веста, согласно недавнему заявлению завода, может не ранее весны 2023 года.