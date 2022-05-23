АвтоВАЗ без зарубежных компонентов, что происходит с ремонтом по ОСАГО и Skoda, которая добывает воду из воздуха. Главное за день
Редакция Авто.ру
Добрый вечер! Студенты технической академии Skoda превратили кроссовер Kamiq в раллийную машину. Автомобиль пережил очень серьёзные доработки, однако самой необычной его фишкой стала система получения питьевой воды — это делается буквально из воздуха! Но это ещё не все интересные новости на сегодня, так что переходим к другим событиям и свежим статьям Журнала Авто.ру.
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Главное: АвтоВАЗ откажется от иностранных комплектующих
АвтоВАЗ будет разрабатывать новые модели исключительно на российских платформах с использованием отечественных компонентов. Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал отказ компании от иностранных разработок «принципиальным решением». Поставщиком отечественных технологий и инжиниринговых компетенций для тольяттинского автогиганта, возможно, станет ФГУП НАМИ.
Объявления недели на Авто.ру
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Немного важных новостей
- Локализованные корейские и китайские автомобили разрешили завозить из-за рубежа.
- Заводы BMW встанут в случае отказа от российского газа.
- На АвтоВАЗе поставили под сомнение перенос сборки Дастера в Тольятти.
- Один из самых дорогих «Запорожцев» продают на Авто.ру.
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