АвтоВАЗ анонсировал таинственную новинку: возможно, это полноприводный Lada Xray

При детальном рассмотрении тизера становится ясно, что на нём запечатлён Lada Xray. Возможно, в одной из новых версий — в спортивной либо в полноприводной. Вероятность подготовки рестайлингового хэтчбека минимальна. Буквально летом директор проекта Lada Xray Олег Груненков заявлял об отсутствии планов обновления, несмотря на то, что жизненный цикл модели завершится только в 2025 году.

Прототип Lada Xray Sport был представлен ещё в 2016 году. Но в отличие от Vesta Sport, «подогретый» хэтчбек в серию так и не пошёл. АвтоВАЗ посчитал рыночный потенциал такой версии недостаточным для запуска в производство.

Не исключено также, что новинкой окажется полноприводный вариант хэтчбека Xray X, название для которого АвтоВАЗ зарегистрировал в 2016 году. Выпуск такой модификации Груненковым анонсировался пять лет назад, а спустя два года представитель компании заявлял, что рассматриваются различные системы полного привода. Её внедрение на высокий хэтчбек зависит от экономической целесообразности и рыночного спроса. Если трансмиссия с многодисковой муфтой в приводе задних колёс дорогое удовольствие, то остаётся единственный вариант — трансмиссия с гидроприводом задних колёс.

До 2025 года АвтоВАЗ представит четыре новые модели Lada. Уже в 2022-м выйдет модернизированная Lada Vesta, а в 2023-2025 годах состоится запуск нового семейства сегмента B, третьего поколения Lada Niva и кроссовера C‑класса. Эти модели будут базироваться на перспективной платформе Renault CMF.