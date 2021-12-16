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АвтоВАЗ анонсировал таинственную новинку: возможно, это полноприводный Lada Xray

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Валерий Карташов

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АвтоВАЗ опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» тизер с затемнённым силуэтом таинственной модели. Пользователям соцсети предложили отгадать, какой именно автомобиль Lada спрятался в темноте.

  • При детальном рассмотрении тизера становится ясно, что на нём запечатлён Lada Xray. Возможно, в одной из новых версий — в спортивной либо в полноприводной. Вероятность подготовки рестайлингового хэтчбека минимальна. Буквально летом директор проекта Lada Xray Олег Груненков заявлял об отсутствии планов обновления, несмотря на то, что жизненный цикл модели завершится только в 2025 году.
  • Прототип Lada Xray Sport был представлен ещё в 2016 году. Но в отличие от Vesta Sport, «подогретый» хэтчбек в серию так и не пошёл. АвтоВАЗ посчитал рыночный потенциал такой версии недостаточным для запуска в производство.
  • Не исключено также, что новинкой окажется полноприводный вариант хэтчбека Xray X, название для которого АвтоВАЗ зарегистрировал в 2016 году. Выпуск такой модификации Груненковым анонсировался пять лет назад, а спустя два года представитель компании заявлял, что рассматриваются различные системы полного привода. Её внедрение на высокий хэтчбек зависит от экономической целесообразности и рыночного спроса. Если трансмиссия с многодисковой муфтой в приводе задних колёс дорогое удовольствие, то остаётся единственный вариант — трансмиссия с гидроприводом задних колёс.

До 2025 года АвтоВАЗ представит четыре новые модели Lada. Уже в 2022-м выйдет модернизированная Lada Vesta, а в 2023-2025 годах состоится запуск нового семейства сегмента B, третьего поколения Lada Niva и кроссовера C‑класса. Эти модели будут базироваться на перспективной платформе Renault CMF.

Нужен ли Lada Xray полный привод?

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