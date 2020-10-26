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Российский «Автотор» готовит собственные бренд и модель автомобиля

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Кирилл Малышев

Группа компаний «Автотор» из Калинин­градской области намерена запустить в серию машину собственной разработки и под своим брендом. Об этом сообщает «Финмаркет» со ссылкой на старшего вице-президента компании по проектам в Калинин­градской области Владимира Кривченко.

  • Деталей проекта пока нет, равно как и возможных сроков его реали­зации. Идея про­истекает из подпи­санного недавно специнвест­контракта (СПИК) между «Автотором» и Минпром­торгом. Он подразуме­вает, среди прочих пунктов, углубление инжини­ринговых компетенций. На данном этапе топ-менеджер высказался о собствен­ном автомобиле завода обтекаемо.

  • «Как бы ни было сложно сейчас из-за пандемии, мы нашли возмож­ность и коллектив сохранить, и двигаться в направ­лении увели­чения объёмов выпуска, а также освоения и улучшения технологий. Мы создали инженерный центр, в который подбираем и концентри­руем специ­алистов. Приходим к пониманию, что какой-то вид авто­мобиля мы будем проектировать (и выпускать) сами», — заявил Владимир Кривченко.

  • На текущий год запланиро­ван выпуск 145 000 машин. Это на 32% меньше, чем в 2019 году. За первое полугодие снижение производ­ства на «Автоторе» составило 37,1% (сделана 71 тысяча машин). Сейчас в Калинин­граде собирают легковушки и кроссоверы BMW, Kia, Hyundai и FAW, а также грузовые Форды.

  • В следующем году на российском рынке должен появиться новый автомо­бильный бренд Ioniq. Это название концерн Hyundai повысил с имени одной модели до статуса само­стоятельной марки. Под ней станут выпускать электро­мобили. Первенцем будет кроссовер Ioniq 5 по мотивам концепта Hyundai 45. Позже появятся ещё один кроссовер и спортивный седан.

Верите в амбиции «Автотора»?

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