Российский «Автотор» готовит собственные бренд и модель автомобиля

Группа компаний «Автотор» из Калинин­градской области намерена запустить в серию машину собственной разработки и под своим брендом. Об этом сообщает «Финмаркет» со ссылкой на старшего вице-президента компании по проектам в Калинин­градской области Владимира Кривченко.

Деталей проекта пока нет, равно как и возможных сроков его реали­зации. Идея про­истекает из подпи­санного недавно специнвест­контракта (СПИК) между «Автотором» и Минпром­торгом. Он подразуме­вает, среди прочих пунктов, углубление инжини­ринговых компетенций. На данном этапе топ-менеджер высказался о собствен­ном автомобиле завода обтекаемо.

«Как бы ни было сложно сейчас из-за пандемии, мы нашли возмож­ность и коллектив сохранить, и двигаться в направ­лении увели­чения объёмов выпуска, а также освоения и улучшения технологий. Мы создали инженерный центр, в который подбираем и концентри­руем специ­алистов. Приходим к пониманию, что какой-то вид авто­мобиля мы будем проектировать (и выпускать) сами», — заявил Владимир Кривченко.

На текущий год запланиро­ван выпуск 145 000 машин. Это на 32% меньше, чем в 2019 году. За первое полугодие снижение производ­ства на «Автоторе» составило 37,1% (сделана 71 тысяча машин). Сейчас в Калинин­граде собирают легковушки и кроссоверы BMW, Kia, Hyundai и FAW, а также грузовые Форды.