«Автотор» запустил производство китайских конкурентов Hyundai Elantra и Creta

Комплектации новинок пока не представлены. Известно лишь, что кроссовер X35 при габаритных размерах 4325x1830x1640 мм на пару сантиметров длиннее, чем Hyundai Creta, а седан U5 Plus ( 4660 x1820x1480 мм ) на сантиметр превосходит в длину Hyundai Elantra и оснащается атмосферным полуторалитровым мотором.

Сборка запущена в крупноузловом режиме, компоненты поставляются из Китая. В дальнейшем «Автотор» планирует локализовывать производство: в течение нынешнего года на автомобилях появится ряд компонентов отечественного происхождения (аккумуляторы, стёкла, бамперы, сиденья и т.п.), а в 2024 году завод перейдёт на производство по полному циклу со сваркой и окраской кузовов. Планы предусматривают и освоение штамповки .



В 2024 году «Автотор» рассчитывает запустить производство собственных компонентов для электромобилей и, судя по официальному заявлению, применять их на локализованном электрокаре BAIC. Что это будет за модель, пока неизвестно.

В российской линейке бренда также появятся ещё два «городских» кроссовера и два внедорожника. Одним из них, как сообщалось ранее, может оказаться Beijing X7 длиной 4,7 метра со 180-сильным полуторалитровым турбомотором. Однако по одной из неофициальных версий, основными покупателями BAIC из Калининграда, как и в случае с «Москвичом», станут каршеринговые и таксомоторные сервисы, которые больше заинтересованы в бюджетных неприхотливых моделях.