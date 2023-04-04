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«Автотор» запустил производство китайских конкурентов Hyundai Elantra и Creta

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Дмитрий Елизаров

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Калининградский «Автотор» во вторник объявил о старте производства двух моделей нового бренда. К седану Kaiyi E5 присоединилась ещё одна четырёхдверка — это компактный седан BAIC U5 Plus, сравнимый по габаритам с Hyundai Elantra, а также кроссовер X35 — аналог Hyundai Creta. Продажи запустят во втором квартале, до конца года число моделей BAIC, официально присутствующих на российском рынке, должно достичь семи. Будет среди них и электрокар.

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  • Комплектации новинок пока не представлены. Известно лишь, что кроссовер X35 при габаритных размерах 4325x1830x1640 мм на пару сантиметров длиннее, чем Hyundai Creta, а седан U5 Plus (4660x1820x1480 мм) на сантиметр превосходит в длину Hyundai Elantra и оснащается атмосферным полуторалитровым мотором.
  • Сборка запущена в крупноузловом режиме, компоненты поставляются из Китая. В дальнейшем «Автотор» планирует локализовывать производство: в течение нынешнего года на автомобилях появится ряд компонентов отечественного происхождения (аккумуляторы, стёкла, бамперы, сиденья и т.п.), а в 2024 году завод перейдёт на производство по полному циклу со сваркой и окраской кузовов. Планы предусматривают и освоение штамповки.
  • В 2024 году «Автотор» рассчитывает запустить производство собственных компонентов для электромобилей и, судя по официальному заявлению, применять их на локализованном электрокаре BAIC. Что это будет за модель, пока неизвестно.

В российской линейке бренда также появятся ещё два «городских» кроссовера и два внедорожника. Одним из них, как сообщалось ранее, может оказаться Beijing X7 длиной 4,7 метра со 180-сильным полуторалитровым турбомотором. Однако по одной из неофициальных версий, основными покупателями BAIC из Калининграда, как и в случае с «Москвичом», станут каршеринговые и таксомоторные сервисы, которые больше заинтересованы в бюджетных неприхотливых моделях.

Как считаете, выдержит АвтоВАЗ такое количество конкурентов?

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