«Автотор» запустил производство автомобилей трёх китайских брендов

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Дмитрий Елизаров
На калининградском «Автоторе» уже идёт тестовая сборка автомобилей сразу трёх китайских марок. Об этом, как пишет «РИА Новости», заявил губернатор региона Антон Алиханов. По его словам, до конца года завод рассчитывает собрать до двух тысяч машин.
В начале октября «Автотор» уведомлял о старте переналадки производственных мощностей для сборки новых моделей. Планировалось как обновить имеющееся, так и установить новое оборудование. Тогда упоминалось и о возможном запуске тестовой сборки до конца нынешнего года, однако названия партнёров завода не приводились.