«Автотор» запустил производство автомобилей трёх китайских брендов

Антон Алиханов не уточнил, с какими именно китайскими производителями «Автотор» заключил соглашения. Само предприятие о перезапуске производства официально также не сообщало.

В начале октября «Автотор» уведомлял о старте переналадки производственных мощностей для сборки новых моделей. Планировалось как обновить имеющееся, так и установить новое оборудование. Тогда упоминалось и о возможном запуске тестовой сборки до конца нынешнего года, однако названия партнёров завода не приводились.