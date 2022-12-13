Дальнобойные электрокроссоверы Nio ES8 начали продавать на Авто.ру

«Автотор» запустил производство автомобилей трёх китайских брендов
Новости

Дмитрий Елизаров

На калининградском «Автоторе» уже идёт тестовая сборка автомобилей сразу трёх китайских марок. Об этом, как пишет «РИА Новости», заявил губернатор региона Антон Алиханов. По его словам, до конца года завод рассчитывает собрать до двух тысяч машин.

Голосуйте за главную новинку 2022 года!
  • По словам губернатора, сборка началась на прошлой неделе и выпущено уже несколько сотен автомобилей. Пока производство считается находящимся на тестовом этапе.
  • В течение 2023 года «Автотор» планирует собрать минимум 50 тысяч машин, но оптимистичным сценарием считается выпуск вдвое большего количества.
  • Антон Алиханов не уточнил, с какими именно китайскими производителями «Автотор» заключил соглашения. Само предприятие о перезапуске производства официально также не сообщало.

В начале октября «Автотор» уведомлял о старте переналадки производственных мощностей для сборки новых моделей. Планировалось как обновить имеющееся, так и установить новое оборудование. Тогда упоминалось и о возможном запуске тестовой сборки до конца нынешнего года, однако названия партнёров завода не приводились.

Как считаете, хорошая новость?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании